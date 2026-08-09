15 अगस्त पर CM विष्णुदेव साय से लेकर मंत्रियों-सांसदों तक की ड्यूटी तय, जानें कौन-कौन किस जिले में करेंगे ध्वजारोहण

Independence Day 2026: छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 15 अगस्त 2026 को प्रदेश के अलग-अलग जिला मुख्यालयों में होने वाले मुख्य समारोह में कौन-कहां ध्वजारोहण करेगा, इसकी सूची सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री, डिप्टी CM, मंत्री, सांसद और विधायक अलग-अलग जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।