15 अगस्त पर CM विष्णुदेव साय से लेकर मंत्रियों-सांसदों तक की ड्यूटी तय, जानें कौन-कौन किस जिले में करेंगे ध्वजारोहण

छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम (photo source- Patrika)
Independence Day 2026: छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 15 अगस्त 2026 को प्रदेश के अलग-अलग जिला मुख्यालयों में होने वाले मुख्य समारोह में कौन-कहां ध्वजारोहण करेगा, इसकी सूची सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री, डिप्टी CM, मंत्री, सांसद और विधायक अलग-अलग जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
राजधानी रायपुर में 15 अगस्त का मुख्य समारोह आयोजित होगा। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का संदेश भी प्रदेशवासियों के नाम होगा।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वे यहां तिरंगा फहराएंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं डिप्टी CM अरुण साव दुर्ग में ध्वजारोहण करेंगे। सरकार के एक अन्य उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
सरकारी सूची के अनुसार अलग-अलग जिलों में मंत्रियों को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख रूप से-
इसके अलावा कई जिलों में सांसदों और विधायकों को मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी दी गई है।
सरकार की ओर से जारी सूची में कई सांसदों और विधायकों के नाम भी शामिल हैं। राजनांदगांव, बेमेतरा, सरगुजा, महासमुंद, बलरामपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, गरियाबंद, भिलाई, बीजापुर, सुकमा, कांकेर और अन्य जिलों में सांसद और विधायक स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। जारी आदेश में कुल 33 जिला मुख्यालयों के लिए मुख्य अतिथियों की सूची दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित मुख्य अतिथि से समन्वय कर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करें। साथ ही मुख्य अतिथियों के कार्यक्रम को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार 15 अगस्त के समारोह में प्रदेशभर में तिरंगा फहराने के साथ परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मुख्यमंत्री के संदेश का आयोजन किया जाएगा।
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