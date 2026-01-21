Republic Day 2026: CM साय पहली बार बिलासपुर में करेंगे ध्वजारोहण, तो राज्यपाल… जानिए कौन सा नेता कहां फहराएगा तिरंगा

सीएम साय पहली बार बिलासपुर में करेंगे ध्वजारोहण (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Republic Day 2026: छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं। इस बार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार बिलासपुर जिले में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू दुर्ग में, और उप मुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर तथा विजय शर्मा सरगुजा में झंडा वंदन करेंगे।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बिलासपुर जिले में तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में एसएसपी रजनेश सिंह, निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और अन्य विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अवसर पर जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां निकाली जाएं, ताकि नागरिक जिले की प्रगति और उपलब्धियों से अवगत हो सकें। साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष ध्यान देने को कहा।
