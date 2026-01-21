21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Republic Day 2026: CM साय पहली बार बिलासपुर में करेंगे ध्वजारोहण, तो राज्यपाल… जानिए कौन सा नेता कहां फहराएगा तिरंगा

Republic Day 2026: छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं। इस बार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार बिलासपुर जिले में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू दुर्ग में, और उप मुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर तथा विजय [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jan 21, 2026

सीएम साय पहली बार बिलासपुर में करेंगे ध्वजारोहण (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सीएम साय पहली बार बिलासपुर में करेंगे ध्वजारोहण (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Republic Day 2026: छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं। इस बार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार बिलासपुर जिले में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू दुर्ग में, और उप मुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर तथा विजय शर्मा सरगुजा में झंडा वंदन करेंगे।

कहां कौन करेंगे ध्वजारोहण, देखें लिस्ट

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बिलासपुर जिले में तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में एसएसपी रजनेश सिंह, निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और अन्य विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अवसर पर जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां निकाली जाएं, ताकि नागरिक जिले की प्रगति और उपलब्धियों से अवगत हो सकें। साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष ध्यान देने को कहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 08:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Republic Day 2026: CM साय पहली बार बिलासपुर में करेंगे ध्वजारोहण, तो राज्यपाल… जानिए कौन सा नेता कहां फहराएगा तिरंगा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Board Exam 2026: कक्षा 5वीं-8वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, जानें कब से शुरू होंगी परीक्षाएं

CG Board exam
रायपुर

IND vs NZ Match: रायपुर में 75 यार्ड की बाउंड्री, आउटफील्ड तेज, छक्का लगाने में खिलाड़ियों को झोंकनी होगी ताकत

IND vs NZ Match in raipur
रायपुर

IAS Posting News: इन तीन IAS अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना, आदेश जारी, देखें लिस्ट

IAS (photo source- Patrika)
रायपुर

साइबर ठगों का नया खेल.. UPI के जरिए महिला को लगाया 2 लाख का चूना, आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक फोटो
रायपुर

CG Police Commissioner: CM साय का मास्टरस्ट्रोक! इस जिले में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.