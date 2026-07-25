Chhattisgarh Teacher Recruitment 2026: बेमेतरा में 70 सहायक शिक्षकों की भर्ती, विज्ञापन जारी, प्रदेश के 12 जिलों में 795 पद

Teacher Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य की शासकीय शालाओं में सहायक शिक्षक (तृतीय श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स लेवल-06) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। विज्ञापन जारी होने के साथ ही बेमेतरा जिले के डीएलएड एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों सहित शिक्षित बेरोजगार युवाओं में उत्साह का माहौल है।