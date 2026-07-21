Police Transfer: बेमेतरा में नई SDOP की नियुक्ति, कई पुलिस अधिकारियों का तबादला, गृह विभाग ने जारी की सूची

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों का प्रशासनिक आधार पर बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया है। मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी आधिकारिक आदेश के तहत बेमेतरा जिले के पुलिस तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। इस आदेश के तहत बेमेतरा जिले में पदस्थ कई अधिकारियों का तबादला किया गया है, वहीं एक नई अधिकारी की पदस्थापना भी बेमेतरा में की गई है।