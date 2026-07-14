College Exam Result: बेमेतरा में अजब गजब मामला, BA फाइनल ईयर 95 प्रतिशत विद्यार्थी फेल, कई छात्रों को मिले 4 और 8 नंबर

छात्रों ने आरोप लगाया कि अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया। उनका कहना है कि जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा अच्छी दी थी, उन्हें भी बेहद कम अंक मिले हैं, जिससे बड़ी संख्या में छात्र असफल घोषित हो गए। विद्यार्थियों ने मांग की कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच कराई जाए और यदि मूल्यांकन में कोई त्रुटि हुई है तो उसे तत्काल सुधारा जाए।