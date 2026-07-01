Nagpur blast linked: नागपुर ब्लास्ट के तार बेमेतरा फैक्ट्री विस्फोट से जुड़े, 25 लोगों की हुई थी मौत

सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों और अमरीकी ट्रेजरी विभाग की कार्रवाई के अनुसार, अमरीका ने सूडान में चल रहे गृहयुद्ध में विस्फोटकों की कथित आपूर्ति के आरोप में एसबीएल एनर्जी लिमिटेड, उसके सीईओ आलोक चौधरी समेत आठ व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अमरीकी एजेंसियों का आरोप है कि कंपनी ने सूडान को बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भेजी, जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया गया। कंपनी ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष अलग तरीके से रखा है।