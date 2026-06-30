आयकर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, रायपुर कमिश्नरी रेंज के कई अफसर बदले, जारी हुई सूची

जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक तबादले रायपुर निरीक्षकों के किए गए हैं। इसके अलावा बाद मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों के निरीक्षकों के नाम शामिल है। बता दें कि 23 जून को एक साथ 209 आयकर निरीक्षकों के तबादले किए हैं। इनमें सर्वाधिक तबादले भोपाल में 46 और रायपुर में 31 निरीक्षकों के किए गए हैं। इसके अलावा इंदौर में 21, भिलाई में 10 और बिलासपुर में 6 निरीक्षकों की नई पदस्थापना की गई है।