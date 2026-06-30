30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

आयकर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, रायपुर कमिश्नरी रेंज के कई अफसर बदले, जारी हुई सूची

Chhattisgarh Transfer List: आयकर विभाग में फेरबदल का सिलसिला जारी है। हाल ही में 209 निरीक्षकों के तबादले के बाद अब 70 इंस्पेक्टरों की नई सूची जारी की है। इनमें रायपुर कमिश्नरी रेंज के अफसर भी शामिल है..
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jun 30, 2026

income tax officers Transfer 2026

आयकर विभाग में बड़ा फेरबदल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Income Tax Inspector Transfer: आयकर विभाग भोपाल मुख्यालय के मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा (सीजी-एमपी) सेक्टर के 70 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं। इनमें 29 अफसर रायपुर कमिश्नरी रेंज के शामिल हैं। इसमें छत्तीसगढ़ सेक्टर के राजेश कुमार, सुजीत सरकार, अभिषेक कुमार, राकेश बोरकर, कुणाल राणा सहित अन्य शामिल हैं। सभी को नए स्थान पर तत्काल चार्ज लेने के निर्देश दिए गए हैं।

Raipur Income tax officers transfer: भोपाल और रायपुर में सबसे ज्यादा तबादले

जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक तबादले रायपुर निरीक्षकों के किए गए हैं। इसके अलावा बाद मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों के निरीक्षकों के नाम शामिल है। बता दें कि 23 जून को एक साथ 209 आयकर निरीक्षकों के तबादले किए हैं। इनमें सर्वाधिक तबादले भोपाल में 46 और रायपुर में 31 निरीक्षकों के किए गए हैं। इसके अलावा इंदौर में 21, भिलाई में 10 और बिलासपुर में 6 निरीक्षकों की नई पदस्थापना की गई है।

नए वित्त वर्ष के लिए तैयार किया गया नया प्रशासनिक ढांचा

Chhattisgarh Transfer List: लगातार हो रहे तबादलों और पदस्थापनाओं को विभागीय पुनर्गठन की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नए वित्त वर्ष को ध्यान में रखते हुए सीजी-एमपी आयकर सर्किल को नया स्वरूप दिया गया है, ताकि कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके और कार्यों के निष्पादन में तेजी लाई जा सके।

राजस्व प्रशासन में बढ़ेगी दक्षता

विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर किए गए इन तबादलों से विभागीय कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा आएगी। नई तैनातियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कर संग्रहण, जांच और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी को और मजबूती मिलेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jun 2026 10:52 am

Published on:

30 Jun 2026 09:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / आयकर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, रायपुर कमिश्नरी रेंज के कई अफसर बदले, जारी हुई सूची

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मानसून की दगाबाजी! छत्तीसगढ़ में 67% कम पानी से किसान बेहाल, इतिहास में पहली बार 12 सदाबहार दिन गायब

Chhattisgarh Monsoon Update
रायपुर

उजड़ गया नकटी गांव, जिन घरों में बसी थीं यादें वे अब मलबे में तब्दील, 80 घरों में चला बुलडोजर

Women grieving amidst construction debris
रायपुर

Waste Management: छत्तीसगढ़ में अब कचरा छिपाना नहीं होगा आसान, जियो-टैगिंग से 1.15 लाख संस्थानों की होगी डिजिटल निगरानी

Waste Management
रायपुर

Property Tax: संपत्तिकर जमा करने का आज अंतिम दिन, रायपुर निगम ने एक दिन में वसूले 1.55 करोड़

Property Tax
रायपुर

Electricity Bill Hike: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 1 जुलाई से लागू होगी नई दरें, लेट पेमेंट पर अब रोजाना ब्याज

CG Electricity Bill Rule Change
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.