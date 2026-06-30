30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Property Tax: संपत्तिकर जमा करने का आज अंतिम दिन, रायपुर निगम ने एक दिन में वसूले 1.55 करोड़

Tax Collection रायपुर नगर निगम में संपत्तिकर जमा करने का आज अंतिम दिन है। 6.25% तक की छूट का लाभ लेने के लिए करदाता बड़ी संख्या में भुगतान कर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jun 30, 2026

Property Tax

रायपुर नगर निगम (Photo Patrika)

Tax Pay last Date: नगर निगम द्वारा संपत्तिकर में दी जा रही छूट का लाभ लेने के लिए शहर के करदाता अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में कर जमा कर रहे हैं। इसका असर सोमवार को नगर निगम की राजस्व वसूली में साफ दिखाई दिया। निगम ने एक ही दिन में 1070 संपत्तियों से 1 करोड़ 55 लाख 63 हजार 119 रुपए का संपत्तिकर वसूल किया।

टैक्स भरने पर 6.25% की छूट

नगर निगम प्रशासन के अनुसार, 30 जून तक संपत्तिकर का पूरा भुगतान करने वाले करदाताओं को अधिकतम 6.25 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जा रहा है। यही वजह है कि अंतिम तिथि से पहले करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों का मानना है कि अंतिम दिन यानी मंगलवार को वसूली का आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है।

अंतिम दिन बढ़ी करदाताओं की भीड़

नगर निगम कार्यालयों और ऑनलाइन माध्यमों से बड़ी संख्या में नागरिक संपत्तिकर का भुगतान कर रहे हैं। निगम का कहना है कि समय पर कर जमा करने से न केवल नागरिकों को छूट का लाभ मिलेगा, बल्कि नगर निगम को भी विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व प्राप्त होगा।

जोनवार वसूली इस प्रकार रही:

  • जोन-4 : 20.85 लाख रुपए
  • जोन-9 : 20.55 लाख रुपए
  • जोन-8 : 18.96 लाख रुपए
  • जोन-5 : 15.03 लाख रुपए
  • जोन-10 : 12.06 लाख रुपए
  • जोन-7 : 11.01 लाख रुपए
  • जोन-3 : 10.98 लाख रुपए

आज है छूट का अंतिम अवसर

नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे 30 जून तक अपना संपत्तिकर जमा कर अधिकतम 6.25 प्रतिशत की छूट का लाभ अवश्य लें। अंतिम दिन भुगतान के लिए निगम के सभी जोन कार्यालयों के साथ-साथ ऑनलाइन भुगतान सुविधा भी उपलब्ध है। निगम को उम्मीद है कि अंतिम दिन रिकॉर्ड स्तर पर संपत्तिकर की वसूली होगी।

4 परिसरों पर लगा ताला

वसूली अभियान के दौरान जोन-6 राजस्व विभाग की टीम ने वार्ड-61 में बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले चार आवासीय-सह-व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया। कार्रवाई शुरू होते ही एक संपत्तिधारक ने मौके पर 33,175 रुपए का पार्ट पेमेंट जमा कर दिया। नगर निगम अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि बकायादारों के खिलाफ आगे भी सीलबंदी और कुर्की जैसी कार्रवाई जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jun 2026 08:16 am

Published on:

30 Jun 2026 08:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Property Tax: संपत्तिकर जमा करने का आज अंतिम दिन, रायपुर निगम ने एक दिन में वसूले 1.55 करोड़

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Waste Management: छत्तीसगढ़ में अब कचरा छिपाना नहीं होगा आसान, जियो-टैगिंग से 1.15 लाख संस्थानों की होगी डिजिटल निगरानी

Waste Management
रायपुर

Electricity Bill Hike: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 1 जुलाई से लागू होगी नई दरें, लेट पेमेंट पर अब रोजाना ब्याज

CG Electricity Bill Rule Change
रायपुर

3 महीने बढ़ी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि, CM साय ने की बड़ी घोषणा

CM Vishnu Deo Sai
रायपुर

600 साल बाद भी कबीर इसलिए जिंदा हैं, क्योंकि उनका सच आज भी आईना दिखाता है: शेखर सेन

Padma Shri Shekhar Sen
Patrika Special News

EXCLUSIVE: कबीर किसी धर्म के नहीं, पूरी मानवता के संत हैं, पद्मश्री भारती बंधु बोले- AI कलाकार की भावनाएँ नहीं दे सकता

Padma Shri Bharati Bandhu
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.