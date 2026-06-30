Property Tax: संपत्तिकर जमा करने का आज अंतिम दिन, रायपुर निगम ने एक दिन में वसूले 1.55 करोड़

Tax Pay last Date: नगर निगम द्वारा संपत्तिकर में दी जा रही छूट का लाभ लेने के लिए शहर के करदाता अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में कर जमा कर रहे हैं। इसका असर सोमवार को नगर निगम की राजस्व वसूली में साफ दिखाई दिया। निगम ने एक ही दिन में 1070 संपत्तियों से 1 करोड़ 55 लाख 63 हजार 119 रुपए का संपत्तिकर वसूल किया।