3 महीने बढ़ी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि, CM साय ने की बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को शहरी क्षेत्रों में अच्छा प्रतिसाद मिला है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में पात्र उपभोक्ता अब तक इसका लाभ नहीं उठा सके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी समय-सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि अधिक से अधिक लोग बकाया बिजली बिल का निपटारा कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र उपभोक्ता केवल समय की कमी के कारण इस योजना से वंचित न रह जाए। अतिरिक्त तीन महीने मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आसानी से पंजीयन कराकर योजना का लाभ ले सकेंगे।