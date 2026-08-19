Raipur: स्रोत महोत्सव में शामिल हुए सीएम साय, नदियों के संरक्षण पर हुआ मंथन

सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाने वाली जीवनदायिनी नदियों का संरक्षण हम सबका दायित्व है। कार्यशाला में जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, सीगंगा के संस्थापक एवं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉ. विनोद तारे, नमामि गंगे मिशन से जुड़े विषय विशेषज्ञ, एनआईटी रायपुर के प्राध्यापक, राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के सदस्य, विभिन्न जिलों के कलेक्टर एवं अधिकारी तथा जल एवं नदी संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ उपस्थित थे।