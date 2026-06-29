EXCLUSIVE: कबीर किसी धर्म के नहीं, पूरी मानवता के संत हैं, पद्मश्री भारती बंधु बोले- AI कलाकार की भावनाएँ नहीं दे सकता

सवाल: दामाखेड़ा और कबीर जयंती से जुड़ा आपका कोई ऐसा संस्मरण, जिसने आपके भीतर के कलाकार को एक नया जन्म दिया हो?

जवाब: बसंत जागर के दौरान वरिष्ठ रंगकर्मियों और विद्वानों से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कबीर की समृद्ध परंपरा है, बस उसे संजोने की जरूरत है। उनकी यह बात मेरे जीवन का टर्निंग प्वाइंट बन गई। इसके बाद मैंने गांव-गांव जाकर पुराने निर्गुण गायक, बुजुर्ग कलाकारों और संतों से मुलाकात की। उनसे कबीर की वाणी सीखी, उसके अर्थ समझे और पुरानी गायकी को संकलित किया। आज भी 40-50 साल पुराने दुर्लभ दस्तावेज संभालकर रखे हैं, जिन्हें मैं अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता हूं।