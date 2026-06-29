कहीं पाथवे गायब, कहीं दुकानों का कब्जा! सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रायपुर निगम-PWD की बढ़ी चुनौती

Supreme Court: छत्तीसगढ़ के रायपुर के शहर की सड़कों पर पैदल चलने वालों के अधिकार को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ (पाथवे) पर चलने को आम लोगों के मौलिक अधिकार से जोड़ा है, लेकिन राजधानी रायपुर में जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। कई सड़कों पर पाथवे मौजूद ही नहीं हैं और जहां बनाए गए हैं, वहां दुकानों के सामान, ठेले और वाहनों की पार्किंग ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना लोक निर्माण विभाग (PWD) और नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।