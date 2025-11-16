40 लोगों के सिर से छत जाने का डर! 70 फीट चौड़ी सड़क पर अंडरब्रिज के पास रोटरी का प्लान, बढ़ा आक्रोश...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के गुढ़ियारी-पड़ाव रोड के चौड़ीकरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सीधे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से कनेक्टिविटी देने के बजाय महाकालेश्वर शिव मंदिर के दाहिनी ओर स्थित करीब 40 मकानों को तोड़ने का नया प्लान सामने आया है।
इनमें से 27 मकानों की रजिस्ट्री जमीन होने के कारण एकतरफा कार्रवाई पर लोगों ने आपत्ति जताई है। प्रभावितों का कहना है कि पहाड़ी चौक से शिव मंदिर तक दोनों तरफ तोड़फोड़ तय है, लेकिन इसके आगे केवल एक तरफ के लोगों को ही दस्तावेज जमा करने का नोटिस दिया गया, जिस कारण पूरे प्रोजेक्ट को लेकर खींचतान बढ़ गई है
पहाड़ी चौक से स्टेशन के सात नंबर प्लेटफार्म तक चौड़ीकरण कराने के लिए 27 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। पहाड़ी चौक से स्टेशन तक यह रोड काफी संकरी होने से हमेशा ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं। रोड के चौड़ीकरण के लिए शुरू हुई प्रक्रिया में दोहरा रवैया अपनाए जाने से प्रक्रिया अधर में ही अटक गई है। इस रोड के दायरे में 164 मकान प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी नापजोख हो गई है।
इसमें आबादी पट्टा वाले 14 परिवारों के बीच आपसी सहमति बनी, लेकिन पीडब्ल्यूडी और रेलवे में आपसी सामंजस नहीं होने के कारण यह रोड सीधे महाकालेश्वर मंदिर से एक्सप्रेस-वे के अंडरब्रिज के पास जोड़ने में बड़ा पेंच फंसा हुआ है। जबकि प्लानिंग के मुताबिक ये काम होने पर गुढ़ियारी, कोटा तरफ के 6 से 7 वार्डों के लोगों को स्टेशन और एक्सप्रेस-वे सड़क से आवाजाही में बड़ी सुविधा होती।
महाकालेश्वर मंदिर के पास एक तरफ के सभी मकानों को तोड़े जाने को लेकर लोगों में काफी विरोध है। इस दायरे में पूर्व पार्षद दीनानाथ शर्मा का भी मकान आ रहा है। उनका कहना है कि पहाड़ी चौक से शिव मंदिर तक रोड के दोनों तरफ तोड़ने का प्लान किया है। इसके बाद केवल एक साइड तोड़ने के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इससे लोग पूरी तरह से उजड़ जाएंगे। इसलिए लोग चाहते हैं कि तोड़फोड़ समान रूप से रोड के दोनों तरफ होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
पहाड़ी चौक से स्टेशन तक 70 फीट चौड़ी सड़क निर्माण का सर्वे हुआ है। पहाड़ी चौक से महाकालेश्वर शिव मंदिर तक रोड़ के दायरे में दोनों तरफ के मकान और दुकानें 8 से 10 फीट तक तोड़ने के लिए चिह्नांकित की गई हैं। इसके बाद शिव मंदिर से गुढ़ियारी अंडरब्रिज वाली रोड के दोनों तरफ तोड़फोड़ करने के बजाय केवल एक साइड दाएं तरफ के करीब 40 मकानों को तोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी ने दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस थमाया है।
इसी का विरोध प्रभावित परिवार कर रहे हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि यदि रोड के दोनों तरफ समान रूप से तोड़फोड़ नहीं की जाती है तो लोग कोर्ट से स्टे लेंगे। क्योंकि उनकी एक इंच जमीन नहीं बचेगी। इस दायरे में पीडब्ल्यूडी ने 27 लोगों के रजिस्ट्री वाली जमीन पर मकानों के निर्माण को सूचीबद्ध किया है।
गुढ़ियारी क्षेत्र की आबादी बढ़ने के कारण यहां की सड़कें यातायात के लिए संकरी पड़ रही हैं। इसके साथ ही गुढ़ियारी से नए विकसित हो रहे क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इससे वाहनों की संख्या और कारोबार भी बढ़ रहा है। ऐसे में सड़कों को चौड़ा करने की जरूरत पड़ रही है।
पहाड़ी चौक गुढ़ियारी का चौड़ीकरण करने के लिए मुआवजा की प्रक्रिया चल रही है। शिव मंदिर से रोड के दाएं तरफ के पूरे मकानों को तोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसमें 27 लोगों की रजिस्ट्री जमीन सूचीबद्ध की गई है। नोटिस जारी करके दस्तावेज जमा करने कहा गया है।
पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के अनुसार प्लेटफार्म 7 नंबर की तरफ से आने वाली रोड और पड़ाव गुढ़ियारी तरफ का ट्रैफिक अंडरब्रिज के पास ज्यादा होगा। इसे कंट्रोल करने के लिए दोनों अंडरब्रिज वाली रोड के बीच में रोटरी बनाने का प्लान तैयार किया गया है।
पहाड़ी चौक गुढ़ियारी से लेकर स्टेशन तक करीब साढ़े तीन किमी सड़क चौड़ीकरण होने से शहर के एक बड़े आबादी वाले क्षेत्र के लोगों को आवाजाही की बड़ी सुविधा होगी। कोटा तरफ से लोग सीधे एक्सप्रेस-वे और नर्मदापारा से होकर आवाजाही कर सकेंगे। अभी इस दायरे में हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है।
