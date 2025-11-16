40 लोगों के सिर से छत जाने का डर! 70 फीट चौड़ी सड़क पर अंडरब्रिज के पास रोटरी का प्लान, बढ़ा आक्रोश…

महाकालेश्वर मंदिर के पास एक तरफ के सभी मकानों को तोड़े जाने को लेकर लोगों में काफी विरोध है। इस दायरे में पूर्व पार्षद दीनानाथ शर्मा का भी मकान आ रहा है। उनका कहना है कि पहाड़ी चौक से शिव मंदिर तक रोड के दोनों तरफ तोड़ने का प्लान किया है। इसके बाद केवल एक साइड तोड़ने के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इससे लोग पूरी तरह से उजड़ जाएंगे। इसलिए लोग चाहते हैं कि तोड़फोड़ समान रूप से रोड के दोनों तरफ होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है।