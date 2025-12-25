CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दिखा ठंड का असर! अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट, IMD ने किया Alert जारी…

मौसम विभाग ने बताया कि 25 दिसंबर को रायपुर शहर में कुहासा छाए रहने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से ठंड के मौसम में सावधानी बरतने और आवश्यक एहतियात अपनाने की अपील की है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है और कहीं भी बारिश नहीं हुई। अगले एक-दो दिनों तक भी प्रदेश में शुष्क मौसम रहने का अनुमान है।