Rare Hornbill: जैव विविधता बचाने की दिशा में बड़ा कदम, दुर्लभ हॉर्नबिल संरक्षण की खास पहल

छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए विशेष प्राकृतिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इन्हें “हॉर्नबिल रेस्टोरेंट” नाम दिया गया है। यह कोई पक्का निर्माण नहीं होगा, बल्कि जंगल में फलदार वृक्षों का समूह तैयार किया जाएगा, जिससे पक्षियों को सालभर प्राकृतिक भोजन मिल सके। इस पहल में पीपल, बरगद और फाइकस प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे, जो हॉर्नबिल का मुख्य आहार हैं।