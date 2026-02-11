छत्तीसगढ़ में CSC ई-गवर्नेंस जिला समन्वयक पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन हुआ शुरू, देखें Details

इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन www.csc.gov.in अथवा career.csccloud.in वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरना एवं दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने योग्य एवं प्रतिबद्ध युवाओं से समय रहते आवेदन कर डिजिटल इंडिया मिशन में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया है।