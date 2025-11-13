Congress Protest: कांग्रेस का गुस्सा फूटा! पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन, जानें पूरा मामला…

बीते दो वर्ष से डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मण्डावी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि भाजपा शासन आने के बाद बस्तर के संसाधनों को लूटने का कार्य किया जाएगा। जिसका उदाहरण इंद्रावती नदी के उस पर बीजापुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में देखने को मिला जहां सरकार कभी विकास तो नही पहुंचा पाई, लेकिन वहां उद्योगपतियों को फर्जी तरीके से जमीन दिलाया जा रहा है।