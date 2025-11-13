Congress Protest: कांग्रेस का गुस्सा फूटा! पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन, जानें पूरा मामला…

कांग्रेसियों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन (photo source- Patrika)
Congress Protest: बुधवार को बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि कोन्टा विधायक कवासी लखमा से मिलने के बाद दो दिवसीय दौरे पर सुकमा आए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर पार्टी की गतिविधियों की जानकारी लेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक राजमन बेंजाम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, जिला पंचायत अध्यक्ष सोयम मंगमा, पूर्व नपा अध्यक्ष राजू साहू, जिला पंचायत सदस्य गीता कवासी, भीमा सोड़ी, मनोज चौरसिया समेत अन्य मौजूद थे।
बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि भाजपा बस्तर को जल्द से जल्द लूटने की योजना बना रही है। जल्द ही सारे खनिजों को उद्योगपतियों को देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। भाजपा को पता है कि कवासी लखमा अगर बस्तर में रहेंगे तो बस्तर की जनता और यहां के जल जंगल के साथ खनिजों के लिए लड़ाई लड़ेंगे इसलिए उन्हें षड्यंत्रपूर्वक जेल में डालने का काम किया गया है।
बीते दो वर्ष से डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मण्डावी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि भाजपा शासन आने के बाद बस्तर के संसाधनों को लूटने का कार्य किया जाएगा। जिसका उदाहरण इंद्रावती नदी के उस पर बीजापुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में देखने को मिला जहां सरकार कभी विकास तो नही पहुंचा पाई, लेकिन वहां उद्योगपतियों को फर्जी तरीके से जमीन दिलाया जा रहा है।
Congress Protest: मण्डावी ने कहा कि आज अंदरूनी जंगलों से नक्सली आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं और भाजपा उन क्षेत्रों को उद्योगपतियों को सौंपने का काम कर रही है। उक्त घटना पश्चात ऐसे और भी मामले आए हैं जिसको लेकर जल्द ही शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आंदोलन किया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी के द्वारा किए जाने वाले पुल निर्माण के भूमिपूजन के दौरान शिलालेख में विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम नही रहने एवं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर नाराज कांग्रेसियों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। जिसे लेकर विक्रम मण्डावी ने कहा कि भाजपा हमेशा जनप्रतिनिधियों के अपमान करते आए है।
इसके साथ ही उनके हक को छिनने का काम करती है। आज इसके विरोध में पीडब्ल्यूडी विभाग का घेराव किया जाएगा। अगर शासन प्रशासन अपने रवैये में सुधार नही करती है तो मौके पर ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा साथ ही सबंधित लोगों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जाएगा।
