रायपुर

CG PWD Transfers: छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी में बड़ा फेरबदल, 7 मुख्य अभियंताओं के तबादले, जानें किसे मिली नई जिम्मेदारी

CG PWD Transfers: पीडब्ल्यूडी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: सात मुख्य अभियंताओं के तबादले, लोक निर्माण विभाग में नई नियुक्तियों और जिम्मेदारियों का बदलाव।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 26, 2025

पीडब्ल्यूडी में 7 मुख्य अभियंताओं के तबादले (Photo source- Patrika)
पीडब्ल्यूडी में 7 मुख्य अभियंताओं के तबादले (Photo source- Patrika)

CG PWD Transfers: लोक निर्माण विभाग ने सात मुख्य अभियंताओं के नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार, प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर में वास्तुविद, डिजाइन एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के मुख्य अभियंता आरके रात्रे की बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता के रूप में नवीन पदस्थापना की गई है।

सरगुजा परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता नागेश कुमार जयंत को दुर्ग परिक्षेत्र, एडीबी परियोजनाओं के निदेशक पीएम कश्यप को रायपुर परिक्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एमएल उरांव को बस्तर परिक्षेत्र तथा रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप को राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र का मुख्य अभियंता बनाया गया है।

CG PWD Transfers: राज्य शासन द्वारा बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता जीआर रावटे की प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर में वास्तुविद, डिजाइन एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के मुख्य अभियंता के रूप में नई पदस्थापना की है। लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता भोलाशंकर बघेल को सरगुजा परिक्षेत्र का मुख्य अभियंता बनाया है। बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता विजय सिंह कोरम को प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर में मुख्य अभियंता (प्रशासन) पदस्थ किया गया है।

