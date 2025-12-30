30 दिसंबर 2025,

रायपुर

रात 12.30 बजे तक खत्म नहीं की पार्टी तो चलेगा पुलिस का डंडा, होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस-बार संचालकों को चेतावनी

New Year Party: न्यू ईयर पार्टी को लेकर रायपुर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसे लेकर होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा-फार्म हाउस और बार संचालकों की बैठक ली…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 30, 2025

New Year Party

न्यू ईयर पार्टी पर पुलिस की नजर ( Photo - प्रतीकात्मक )

New Year Party: न्यू ईयर के स्वागत में शहर में जगह-जगह पार्टी का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा-फार्म हाउस और बार संचालकों की बैठक ली गई। ( CG News ) इसमें पार्टी आयोजित कराने वाले संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और रात 12.30 बजे तक पार्टी का समापन कराएं।

New Year Party: कार्यक्रम की लेनी होगी अनुमति

एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने शहर के प्रमुख होटल, रेस्टोरेंट , बार, फार्महाउस और ढाबा संचालकों की बैठक ली। इस दौरान उन्हें कहा गया कि जो भी कार्यक्रम करवाते हैं, तो उसकी अनुमति जरूर लें। उसमें शामिल होने वोले सेलिब्रिटी और शामिल होने वालों की संख्या की जानकारी देें। इसके अलावा सभी संस्थान सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीजे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे के बाद किसी प्रकार का साउंड सिस्टम न बजाया जाए।

पार्किंग की व्यवस्था संचालक करें

एसएसपी डॉक्टर सिंह ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबा-फार्म हाउस व बार के बाहर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करें। मुख्य मार्ग व सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग न की जाए। आउटर क्षेत्र के सभी बार-होटल,ढाबा, फार्महाउस रात 12 से 12.30 बजे के बीच बंद कर देंगे। बिना लाइसेंस के शराब न परोसे। बाहर सार्वजनिक स्थानों अथवा चारपहिया वाहनों के अंदर बैठकर शराब पीने की अनुमति न दें। उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सूखा नशा मिलने पर लाइसेंस होगा निरस्त

कार्यक्रम के दौरान हुडदंग न हो और किसी भी प्रकार का सूखा नशा पदार्थ पाए जाने पर ऐसे संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान संचालक स्वयं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही सुरक्षा गार्ड भी रखेंगे।

Updated on:

30 Dec 2025 05:21 pm

Published on:

30 Dec 2025 05:20 pm

