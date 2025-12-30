रात 12.30 बजे तक खत्म नहीं की पार्टी तो चलेगा पुलिस का डंडा, होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस-बार संचालकों को चेतावनी

एसएसपी डॉक्टर सिंह ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबा-फार्म हाउस व बार के बाहर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करें। मुख्य मार्ग व सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग न की जाए। आउटर क्षेत्र के सभी बार-होटल,ढाबा, फार्महाउस रात 12 से 12.30 बजे के बीच बंद कर देंगे। बिना लाइसेंस के शराब न परोसे। बाहर सार्वजनिक स्थानों अथवा चारपहिया वाहनों के अंदर बैठकर शराब पीने की अनुमति न दें। उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।