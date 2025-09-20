CG News: दो माह पहले मर चुके सब इंजीनियर का भी तबादला, नगरीय प्रशासन ने सूची में की गड़बड़ी

उनका स्थानांतरण तुमगांव नगर पंचायत में किया गया है। जैसे ही यह सूची आई लोगों की नारजगी देखने को मिली। 18 सितंबर को विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी किया था। यह सूची वायरल होने के बाद नगरीय प्रशासन ने संशोधित सूची जारी की। इस गड़बड़ी को लेकर अब नगरीय निकाय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं।