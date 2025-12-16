बालोद टेक्नोफेस्ट 2.0 में दो दिन में 250 मॉडलों का होगा प्रदर्शन

बालोद जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 16 से 17 दिसंबर को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आमापारा बालोद में बालोद टेक्नोफेस्ट 2.0 का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन थे। विशेष अतिथि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष तोमन साहू, कलक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि चेमन देशमुख, जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम एवं गुलशन चंद्राकर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक एवं नूतन कंवर, संयुक्त कलेक्टर मधुहर्ष, एसडीएम गुंडरदेही प्रतिमा ठाकरे झा, जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी थे।
अतिथियों ने स्कूली विद्यार्थियों के बेहतरीन मॉडल का अवलोकन कर उत्कृष्ट प्रतिभा एवं वैज्ञानिक सोच की सराहना की। टेक्नोफेस्ट के पहले दिन पूर्व माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों ने कुल 150 मॉडलों का प्रदर्शन किया। 17 दिसंबर को हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों के कुल 100 मॉडलों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह कुल 250 मॉडलों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने आदिवासी गांव, ज्वालामुखी, ग्लोबल वार्मिंग, महिला सुरक्षा, स्मार्ट सिटी आदि विषयों पर बेहतरीन मॉडलों का प्रदर्शन किया।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण एवं योगदानों को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने विज्ञान की महत्ता एवं प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए जय जवान, जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा दिया। मानव सभ्यता के विकास के साथ जीवन को सरल एवं सुगम बनाने एवं संपूर्ण जीव-जगत की अस्तित्व की रक्षा में विज्ञान के महत्व, प्रासंगिकता एवं उपयोग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू ने कहा कि हमारे विद्यार्थियों में असीमित प्रतिभा है। बस आवश्यकता है उन्हें प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं हर संभवमदद उपलब्ध कराने की। कलक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने आयोजन को ऐतिहासिक क्षण बताया। ग्रामीण परिवेश वाले जिले में कुल 250 मॉडलों का चयन होना महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार एवं तकनीकी कौशल को भी बढ़ावा मिलेगा। आयोजन के माध्यम से 10 मॉडलों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा।
वरिष्ठ जनप्रतिनिधि चेमन देशमुख ने बालोद टेेक्नोफेस्ट के आयोजन और विज्ञान की महत्ता एवं प्रासंगिकता के बारे में बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि विद्यार्थियों के सीमित संसाधनों में बनाए गए उत्कृष्ट मॉडलों को राष्ट्रीय स्तर पर भी विशिष्ठ पहचान मिलेगी। जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने बालोद टेक्नोफेस्ट 2.0 के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर नीति आयोग ने बालोद टेक्नोफेस्ट के बेहतरीन आयोजन के लिए कलक्टर दिव्या उमेश मिश्रा को सम्मानित भी किया।
