बालोद टेक्नोफेस्ट 2.0 में दो दिन में 250 मॉडलों का होगा प्रदर्शन

बालोद जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 16 से 17 दिसंबर को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आमापारा बालोद में बालोद टेक्नोफेस्ट 2.0 का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन थे। विशेष अतिथि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष तोमन साहू, कलक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि चेमन देशमुख, जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम एवं गुलशन चंद्राकर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक एवं नूतन कंवर, संयुक्त कलेक्टर मधुहर्ष, एसडीएम गुंडरदेही प्रतिमा ठाकरे झा, जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी थे।