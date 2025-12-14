14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

धोबनपुरी और जगतरा संग्रहण केंद्र में 9.97 करोड़ का धान कम मिला, दोनों प्रभारियों पर एफआइआर

बालोद जिले के धान संग्रहण केंद्र धोबनपुरी एवं जगतरा में डीएमओ के आडिट व निरीक्षण में सत्र 2024-25 में कुल 9 करोड़ 97 लाख 24 हजार रुपए धान की गड़बड़ी सामने आई है

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Dec 14, 2025

बालोद जिले के धान संग्रहण केंद्र धोबनपुरी एवं जगतरा में डीएमओ के आडिट व निरीक्षण में सत्र 2024-25 में कुल 9 करोड़ 97 लाख 24 हजार रुपए धान की गड़बड़ी सामने आई है

बालोद जिले के धान संग्रहण केंद्र धोबनपुरी एवं जगतरा में डीएमओ के आडिट व निरीक्षण में सत्र 2024-25 में कुल 9 करोड़ 97 लाख 24 हजार रुपए धान की गड़बड़ी सामने आई है। डीएमओ टिकेंद्र कुमार राठौर ने धोबनपुरी केंद्र के प्रभारी व्यास नारायण ठाकुर एवं जगतरा केंद्र के प्रभारी राणारंतीदेव वर्मा के खिलाफ गुरुर व बालोद थाना में बीएनएस की धारा 316(5) के तहत मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जगतरा में 5.59 करोड़ का धान कम मिला

डीएमओ ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वे वर्तमान में जिला बालोद में जिला विपणन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि जगतरा केंद्र के प्रभारी सहायक क्षेत्र अधिकारी राणारंती देव सिंह वर्मा में है। यहां 2024-25 में भंडारित धान एवं उसके उठाव का कार्यालय में उपलब्ध ऑनलाइन रिकार्ड के आधार पर जांच करने पर पर मोटा धान 34,657.469 मीट्रिक टन, पतला धान 37,620.754 मीट्रिक टन, सरना धान 19,315,714 मीट्रिक टन सहित कुल 91,593.937 मीट्रिक टन (नौ लाख पंद्रह हजार नौ सौ उन्चालिस क्विंटल सैंतीस किलो) रखा गया था। इसमें से क्रेता एवं राइस मिलरों को मोटा धान 33,749.942 मीट्रिक टन, पतला धान 36,493.385 मीट्रिक टन एवं सरना धान 18,929.535 मीट्रिक टन कुल 89,172.862 मीट्रिक टन प्रदाय किया गया है। शेष धान संग्रहण केंद्र में मोटा धान 907.527 मीट्रिक टन, पतला धान 1,127.369 मीट्रिक टन एवं सरना धान 386.179 मीट्रिक टन समेत कुल 2,421.075 मीट्रिक टन (चौबीस हजार दो सौ दस क्विंटल, पचहत्तर किलो) धान पाया जाना था। जांच के दौरान मोटा धान 907.527 मीट्रिक टन, पतला धान 1,127.369 मीट्रिक टन, सरना धान 386.179 मीट्रिक टन के हिसाब से कुल 5 करोड़ 59 लाख 10 हजार 198 रुपए कमी पाई गई है, जिससे शासन को क्षति पहुंची।

यह भी पढ़ें:

कुष्ठ उन्मूलन : लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कुष्ठ मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी

धोबनपुरी में 4.38 करोड़ का कम धान मिला

उन्होंने बताा कि धोबनपुरी केंद्र के प्रभारी सहायक क्षेत्र अधिकारी व्सास नारायण ठाकुर हैं। यहां वर्ष 2024-25 में भंडारित धान एवं उसके उठाव का कार्यालय के उपलब्ध ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर मोटा धान 18,644.664 मीट्रिक टन, पतला धान 11,468.677 मीट्रिक टन, सरना धान 37,541.256 मीट्रिक टन समेत कुल 67,654.597 मीट्रिक टन पाया जाना था। क्रेता/राइस मिलरों को मोटा धान 18,067.157 मीट्रिक टन, पतला धान 11,061.659 मीट्रिक टन, सरना धान 36,624.336 मीट्रिक टन समेत कुल 65,753.152 मीट्रिक टन प्रदाय किया गया। केंद्र में शेष धान मात्रा मोटा धान 577.507 मीट्रिक टन, पतला धान 407.018 मीट्रिक टन, सरना धान 916.920 मीट्रिक टन समेत कुल 19,01,445 क्विंटल धान होना था। जांच में कुल 19,01,445 क्विंटल धान कम पाया गया। इस तरह केंद्र में कुल 4 करोड़ 38 लाख 14 हजार 638.60 रुपए का धान कम पाया गया है, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है।

यह भी पढ़ें:

Dilapidated Building : पिपरछेड़ी अस्पताल की दीवारों में दरार, बारिश में टपकता है पानी

दोनों प्रभारियों का मोबाइल बंद मिला

दोनों केंद्रों को मिलाकर 9 करोड़ 97 लाख 24 हजार रुपए की गड़बड़ी हुई है। इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया और इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई। धोबनपुरी के धान संग्रहण केंद्र प्रभारी व्यास नारायण ठाकुर व जगतरा धान संग्रहण केंद्र प्रभारी राणारंती देव सिंह वर्मा से मोबाइल फोन से उनका पक्ष जानने प्रयास किया, लेकिन दोनों का मोबाइल फोन बंद बताया।

मामला दर्ज कर जांच की जा रही है

थाना प्रभारी बालोद शिशुपाल सिंह ने कहा कि डीएमओ टिकेंद्र राठौर ने मामला दर्ज कराया है। इसकी जांच की जा रही है। बीएनएस की धारा 316(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Big news

cg breaking news

cg crime

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

crime

crime news

crimenews

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Dec 2025 11:55 pm

Published on:

14 Dec 2025 11:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / धोबनपुरी और जगतरा संग्रहण केंद्र में 9.97 करोड़ का धान कम मिला, दोनों प्रभारियों पर एफआइआर

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कुष्ठ उन्मूलन : लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कुष्ठ मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी

देशभर में कुष्ठ बीमारी को खत्म करने और लोगों को रोग के प्रति जागरूक करने योजनाओं के प्रचार-प्रसार में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद जिले में कुष्ठ के मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है।
बालोद

Dilapidated Building : पिपरछेड़ी अस्पताल की दीवारों में दरार, बारिश में टपकता है पानी

ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल-बेहाल है। इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद नहीं है। बालोद विकासखंड के ग्राम पिपरछेड़ी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत 10 साल से खराब है।
बालोद

सीमेंट-ईंट से बनी पानी टंकी ढही, 2 महिलाओं की मौत

मौत (Photo source- Patrika)
बालोद

पहले नगर सैनिक, अब जिला पुलिस में आरक्षक बनी किसान की बेटी

कड़ी मेहनत से दो पदों पर चयनित हुईं किसान की बेटी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

जर्जर भवन में बैठकर बच्चे ले रहे शिक्षा, 297 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद का भवन नहीं

बच्चे जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में बैठकर प्रारंभिक शिक्षा और पोषण आहार ले रहे हैं। जिले में 68 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हैं या उनकी मरम्मत की जरूरत है। कई भवनों में बारिश के दौरान पानी भी रिसता है।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.