जर्जर भवन में बैठकर बच्चे ले रहे शिक्षा, 297 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद का भवन नहीं

बच्चे जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में बैठकर प्रारंभिक शिक्षा और पोषण आहार ले रहे हैं। जिले में 68 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हैं या उनकी मरम्मत की जरूरत है। कई भवनों में बारिश के दौरान पानी भी रिसता है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी की इमारतों का सर्वे कराया तो हकीकत सामने आई है। विभाग के मुताबिक वर्तमान में जिले के 1525 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 297 आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं। ये केंद्र किराए के भवन, शासकीय भवनों व सामुदायिक भवनों में संचालित हो रहे हैं। इन 297 आंगनबाड़ी केंद्रों में 90 केंद्र के नए भवन बनाए जा रहे हैं। इस वजह से आंगनबाड़ी का संचालन शासकीय भवनों, मंच एवं सामुदायिक भवनों में किया जा रहा है।