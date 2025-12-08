शहीद वीर नारायण सिंह वीर मेला आज से, भीड़ को देखते हुए बड़े मालवाहकों का रूट किया डायवर्ट, देखें

CG News: बालोद जिले के राजारावपठार में तीन दिवसीय वीर मेला को लेकर पुलिस विभाग ने रूट चार्ट तय किया है, जिसका पालन अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश व यातायात प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पांडेय के नेतृत्व में विराट वीर मेला राजाराव पठार (कर्रेझर) में 8 से 10 दिसंबर तक भीड़ को देखते हुए बड़े मालवाहक वाहनों के लिए परिवर्तित मार्ग तैयार किया गया है।