बालोद

शहीद वीर नारायण सिंह वीर मेला आज से, भीड़ को देखते हुए बड़े मालवाहकों का रूट किया डायवर्ट, देखें

Balod News: लिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश व यातायात प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पांडेय के नेतृत्व में विराट वीर मेला राजाराव पठार (कर्रेझर) में 8 से 10 दिसंबर तक भीड़ को देखते हुए बड़े मालवाहक वाहनों के लिए परिवर्तित मार्ग तैयार किया गया है।

बालोद

image

Khyati Parihar

Dec 08, 2025

शहीद वीर नारायण सिंह वीर मेला आज से (फोटो सोर्स- पत्रिका)

शहीद वीर नारायण सिंह वीर मेला आज से (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: बालोद जिले के राजारावपठार में तीन दिवसीय वीर मेला को लेकर पुलिस विभाग ने रूट चार्ट तय किया है, जिसका पालन अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश व यातायात प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पांडेय के नेतृत्व में विराट वीर मेला राजाराव पठार (कर्रेझर) में 8 से 10 दिसंबर तक भीड़ को देखते हुए बड़े मालवाहक वाहनों के लिए परिवर्तित मार्ग तैयार किया गया है।

शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर राजाराव पठार कर्रेझर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 धमतरी से जगदलपुर मार्ग चारामा एवं धमतरी के मध्य जिला बालोद अंतर्गत विराट वीर मेला का आयोजन होगा। देव मेला आदिवासी हॉट, आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं श्रद्धांजलि सभा होगी। बालोद, धमतरी, कांकेर, राजनांदगांव, मानपुर मोहला क्षेत्र के अदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में सम्मिलित होंगे।

भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 8 बजे से प्रतिबंधित

धमतरी से चारामा के मध्य तक बड़े मालवाहक वाहनों के लिए सुबह 8 से रात्रि 10 बजे तक प्रवेश निषेध किया गया है। इसके स्थान पर परिवर्तित मार्ग बनाया गया है। रायपुर/धमतरी तरफ से आने वाले मालवाहक वाहन धमतरी सिहावा चौक से डायवर्ट होकर करेगांव-कोलियारी-नगरी-सिहावा-कांकेर होते हुए कोंडागांव जगदलपुर से अपनेे गंतव्य की ओर जाएंगे।

जगदलपुर-कोंडागांव से आने वाले मालवाहक वाहन केशकाल विश्रामपुरी चौक से-विश्रामपुरी-सिहावा-नगरी-धमतरी होते हुए रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे अथवा राजनांदगांव-दुर्ग-भिलाई जाने के लिए मांकड़ी चौक से भानुप्रतापपुर-डौंडी-दल्लीराजहरा-राजनांदगांव-होते हुए दुर्ग-भिलाई-रायपुर जाएंगे।

वाहन चालक करें सहयोग

बालोद पुलिस ने वाहन चालकों एवं मालिकों से अपील की है कि चालक परिवर्तित मार्ग का उपयोंग करें। यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए बालोद पुलिस का सहयोग करें। अधिक जानकारी के लिए पुलिस कंट्रोल रूम बालोद 94791-91160, यातायात कार्यालय बालोद 94791-91274 पर संपर्क कर सकते हैं।

