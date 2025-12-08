8 दिसंबर 2025,

बालोद

हमर राज पार्टी के अध्यक्ष को जान से मारने की बनाई थी योजना, असफल होने पर जलाया था कार, 5 आरोपी गिरफ्तार…

Crime News: बूढ़ापारा वार्ड-20 पाररास निवासी हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेन्द्र साहू के घर खड़ी उनकी कार सीजी 24 डब्ल्यू 7166 खड़ी जलाने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बालोद

image

Khyati Parihar

Dec 08, 2025

कार जलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कार जलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: बूढ़ापारा वार्ड-20 पाररास निवासी हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेन्द्र साहू के घर खड़ी उनकी कार सीजी 24 डब्ल्यू 7166 खड़ी जलाने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों को पैदल भ्रमण कराया और संकल्प दिलाया कि दोबारा अपराध नहीं करेंगे।

पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के मार्गदर्शन में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में थाना बालोद और साइबर सेल की टीम बनाई गई। पुलिस ने संदेही अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी, दानेश्वर साहू, अभिषेक चौरे, मोहम्मद फैजान से पूछताछ की, तब सच्चाई सामने आई।

जेल में इस तरह बनी थी मारने की योजना

थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि मोहम्मद फैजान थाना दल्लीराजहरा मारपीट के प्रकरण में बालोद जेल में बंद था। वहीं पहले से कैद अश्वनी डड़सेना से मुलाकात हुई। अश्वनी ने बताया कि पाररास निवासी देवेंद्र साहू से उनका जमीन विवाद है। उसे जान से मारने वाले को वह मुंह मांगी रकम देगा। फैजान 4 नवंबर को जेल से रिहा हुआ। अश्वनी डड़सेना ने फैजान को फोन कर बोला कि देवेंद्र साहू को हड्डी टूटते तक मारना है और वीडियो मुझे दिखाना है। तब मेरे समर्थक रिंकू उर्फ श्यामू यादव मेरी पत्नी ममता डड़सेना से पैसा लाकर देंगे। उसे रिंकू यादव का मोबाइल नंबर भी दिया।

दल्लीराजहरा से दोस्तों को शामिल किया

उन्होंने बताया कि फैजान ने दल्लीराजहरा से दोस्त अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी, दानेश्वर साहू को अपने प्लान में शामिल किया। रिंकू यादव ने फैजान को 7 हजार रुपए एडवांस दिए। तरौद निवासी अभिषेक चौरे ने आरोपियों को देवेन्द्र साहू का घर व ऑफिस दिखाया।

घर में सीसीटीवी कैमरे को देखने के बाद कार जलाने का प्लान बनाया

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने देवेन्द्र साहू के घर जाकर आवाज देकर गेट पर बुलाया। घर में सीसीटीवी कैमरे को देखकर मारने की हिम्मत नहीं की। वापस चले गए व जानकारी फैजान को दी। फैजान ने कहा कि उसकी गाड़ी में आग लगा दो, तब उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फैजान ने अश्वनी डड़सेना को इसकी जानकारी दी। अवश्नी डडसेना ने कहा कि रिंकू यादव तुम्हारे पैसा एवं घूमने के लिए टिकट कराकर देगा। मेरा व मेरे घर वालो का नाम नहीं आना चाहिए।

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सामान किया जब्त

पुलिस ने आरोपियों से मोटर साइकिल, घटना के दौरान पहने कपड़े व मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। प्रकरण में धारा 111, 62(1) जोड़ी गई है। आरोपियों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने अनिकेत मेश्राम पिता सुनील मेश्राम (19) पता वार्ड-13 लोडिंग क्वार्टर दल्लीराजहरा, सूरज रंगारी पति दिलीप रंगारी (19) निवासी वार्ड-13 राजहरा, दानेश्वर साहू पिता स्व. तरुण कुमार साहू (22) निवासी वार्ड-13 बजरंग चौक दल्लीराजहरा, मोहम्मद फैजान पिता स्व. अब्दुल रहीम (21) निवासी वार्ड नं. 15 शहीद अस्पताल के पीछे राजहरा एवं अभिषेक चौरे पिता अशोक चौरे (22) निवासी तरौद को गिरफ्तार किया गया है।

बालोद

छत्तीसगढ़

