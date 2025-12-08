हमर राज पार्टी के अध्यक्ष को जान से मारने की बनाई थी योजना, असफल होने पर जलाया था कार, 5 आरोपी गिरफ्तार…

थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि मोहम्मद फैजान थाना दल्लीराजहरा मारपीट के प्रकरण में बालोद जेल में बंद था। वहीं पहले से कैद अश्वनी डड़सेना से मुलाकात हुई। अश्वनी ने बताया कि पाररास निवासी देवेंद्र साहू से उनका जमीन विवाद है। उसे जान से मारने वाले को वह मुंह मांगी रकम देगा। फैजान 4 नवंबर को जेल से रिहा हुआ। अश्वनी डड़सेना ने फैजान को फोन कर बोला कि देवेंद्र साहू को हड्डी टूटते तक मारना है और वीडियो मुझे दिखाना है। तब मेरे समर्थक रिंकू उर्फ श्यामू यादव मेरी पत्नी ममता डड़सेना से पैसा लाकर देंगे। उसे रिंकू यादव का मोबाइल नंबर भी दिया।