Mahtari Vandan Yojana: अगले महीने रूक सकती है 10,273 महिलाओं की किस्त! जारी हुई सूची

महिला एवं बाल विकास विभाग के डीपीओ समीर पांडे के मुताबिक जिन हितग्राहियों के खाते की ई-केवाइसी नहीं हुई है। उन हितग्राहियों के नामों की सूची संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध कराई गई है। केवल उन्हीं हितग्राहियों को ई-केवाईसी जरूरी है, जिनका नाम सूची में होगा। बाकी हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐसे हितग्राहियों से संपर्क कर उन्हें ई-केवाईसी में सहयोग कराने निर्देशित किया गया है।