Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए जरूरी खबर, जल्दी करवा ले ई-KYC, वरना नहीं आएगा पैसा

महतारी वंदन योजना की प्रतिकात्म फोटो ( Patrika )
Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में इन दिनों महतारी वंदन योजना के लिए सभी हितग्राहियों का ई KYC अपडेट किया जा रहा है। योजना की 22 वीं किस्त जारी होने से पहले महिलाओं को ई-KYC करवाना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना शुरू हुए 21 महीने बीत चुके हैं, इसलिए अब सभी आवेदकों का ई-KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है।
जानकारी के अनुसार, पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। जिन महिलाओं ने ई-KYC नहीं कराया है, या जिनके आधार लिंक, नाम की स्पेलिंग, बैंक अकाउंट डिटेल या IFSC कोड में त्रुटि है, उन्हें भुगतान में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
यह कदम योजना के असली लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यापक शुद्धिकरण अभियान धीरे-धीरे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सभी महिला लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने आधार और बायोमेट्रिक विवरण तुरंत अपडेट कर लें, ताकि आने वाली किस्त में कोई समस्या न आए।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ई-KYC प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की सार्वजनिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
राज्य सरकार ने योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकालने के लिए बदलाव किया है। अब 22वीं किस्त मिलने से पहले सभी 69.26 लाख पंजीकृत महिलाओं के लिए आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई महिला अपना विवरण जमा नहीं करती है तो उसके खाते में पैसे नहीं आएंगे।
