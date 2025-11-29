Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए जरूरी खबर, जल्दी करवा ले ई-KYC, वरना नहीं आएगा पैसा

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में इन दिनों महतारी वंदन योजना के लिए सभी हितग्राहियों का ई KYC अपडेट किया जा रहा है। योजना की 22 वीं किस्त जारी होने से पहले महिलाओं को ई-KYC करवाना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना शुरू हुए 21 महीने बीत चुके हैं, इसलिए अब सभी आवेदकों का ई-KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है।