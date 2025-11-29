Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए जरूरी खबर, जल्दी करवा ले ई-KYC, वरना नहीं आएगा पैसा

Mahtari Vandan Yojana: महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना शुरू हुए 21 महीने बीत चुके हैं, इसलिए अब सभी आवेदकों का ई-KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है।

1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 29, 2025

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए जरूरी खबर, जल्दी करवा ले ई-KYC, वरना नहीं आएगा पैसा

महतारी वंदन योजना की प्रतिकात्म फोटो ( Patrika )

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में इन दिनों महतारी वंदन योजना के लिए सभी हितग्राहियों का ई KYC अपडेट किया जा रहा है। योजना की 22 वीं किस्त जारी होने से पहले महिलाओं को ई-KYC करवाना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना शुरू हुए 21 महीने बीत चुके हैं, इसलिए अब सभी आवेदकों का ई-KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है।

पहला चरण शुरू, 4.25 लाख महिलाओं का सत्यापन

जानकारी के अनुसार, पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। जिन महिलाओं ने ई-KYC नहीं कराया है, या जिनके आधार लिंक, नाम की स्पेलिंग, बैंक अकाउंट डिटेल या IFSC कोड में त्रुटि है, उन्हें भुगतान में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

योजना में पारदर्शिता और शुद्धिकरण

यह कदम योजना के असली लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यापक शुद्धिकरण अभियान धीरे-धीरे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सभी महिला लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने आधार और बायोमेट्रिक विवरण तुरंत अपडेट कर लें, ताकि आने वाली किस्त में कोई समस्या न आए।

अधिकारियों का निर्देश

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ई-KYC प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की सार्वजनिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

जानें क्यों जरूरी है ई-KYC

राज्य सरकार ने योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकालने के लिए बदलाव किया है। अब 22वीं किस्त मिलने से पहले सभी 69.26 लाख पंजीकृत महिलाओं के लिए आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई महिला अपना विवरण जमा नहीं करती है तो उसके खाते में पैसे नहीं आएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 12:57 pm

Published on:

29 Nov 2025 12:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए जरूरी खबर, जल्दी करवा ले ई-KYC, वरना नहीं आएगा पैसा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

झीरम घाटी के मास्टरमाइंड के सरेंडर पर डिप्टी CM का बड़ा दावा, बोले- नक्सलवाद 80% खत्म, बाकी भी जल्द मिटेगा

डिप्टी CM का बड़ा दावा (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड धारकों के बड़ी खबर, रद्द होगा 49 हजार का कार्ड, जल्दी करवा ले E-KYC

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड धारकों के बड़ी खबर, रद्द होगा 49 हजार का कार्ड, जल्दी करवा ले E-KYC
रायपुर

Breaking News: रेलवे कर्मचारी ने फिनाइल पीकर की सुसाइड की कोशिश, इस बात से था परेशान, मचा हड़कंप

प्रतीकात्मक तस्वीर
रायपुर

DGP-IG कॉन्फ्रेंस में जिमीकांदा, डुबकी कढ़ी व टमाटर चटनी पहली पसंद.. गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी व्यंजनों का तड़का

DGP IG Meet in cg
रायपुर

Chhattisgarh crime incident: रायपुर में प्रधानमंत्री के दौरे के बीच चाकूबाजी, छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारा चाकू

Chhattisgarh crime incident: रायपुर में प्रधानमंत्री के दौरे के बीच चाकूबाजी, छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारा चाकू
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.