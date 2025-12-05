1913 की आग आज भी धधक रही… कंगला मांझी के शहादत दिवस पर उमड़ा सैनिकों का जनसैलाब, जानिए कैसे अंग्रेजों से लिया था लोहा

मांझी सैनिक के बारे में मध्यप्रदेश के राजीव चक्रधारी ने जानकारी दी कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों के दमन को कुचलने आदिवासी समाज के क्रांतिकारी सदस्य मांझी का जन्म बस्तर के तेलावट में हुआ था। अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ 1913 से वे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। डौंडीलोहारा विकासखंड के बघमार गांव से उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। बघमार को अपना मुख्यालय बनाया। वे दो साल तक एकांतवास में रहे। उनके राष्ट्रहित आंदोलन से लोगों में एक नया जोश आया। उसके बाद से देशभर में मांझी के सैनिक तैयार होने लगे।