बालोद

cg crime news अंधे कत्ल का खुलासा: शराब पिलाने को लेकर हुई बहस और बेल्ट से घोट दिया गला

बिरयानी सेंटर में दुर्गेश देवांगन की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। उसकी हत्या उसके स्कूल के दोस्त थाना सुरेगांव के ग्राम तेलीटोला निवासी पवन कुमार कंवर पिता अग्रकुमार कंवर (27) ने की।

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Dec 03, 2025

बिरयानी सेंटर में दुर्गेश देवांगन की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। उसकी हत्या उसके स्कूल के दोस्त थाना सुरेगांव के ग्राम तेलीटोला निवासी पवन कुमार कंवर पिता अग्रकुमार कंवर (27) ने की।

Blind Murder : बिरयानी सेंटर में दुर्गेश देवांगन की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। उसकी हत्या उसके स्कूल के दोस्त थाना सुरेगांव के ग्राम तेलीटोला निवासी पवन कुमार कंवर पिता अग्रकुमार कंवर (27) ने की। बिरयानी सेंटर में दोनों के बीच शराब पिलाने को लेकर बहस हुई, तभी पवन कुमार ने अपने पास रखे बेल्ट को उसके गले में फंसाकर कस दिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसे फर्श से बने चबूतरे में सुलाकर चुपचाप बिरयानी लिखे ठीहे के पास जाकर सो गया।

आरोपी बिरयानी खाने चबूतरे में बैठा था, तभी हुई दोनों के बीच बहस

पुलिस के अनुसार दुर्गेश देवांगन पिता संतोष देवांगन अर्जुंदा में लवली रेस्टोरेंट सेंटर के संचाल का बेटा था। वह आरोपी पवन कुमार के साथ बिरयानी खाने के लिए चबूतरे में बैठा था, तभी दोनों के बीच बहस हुई। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। घटना 30 नवंबर की रात्रि 9 बजे के आसपास की है। सूचना पर अर्जुंदा और साइबर सेल की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया। पुलिस डॉग स्क्वायड एवं एफएसएल वैज्ञानिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बारीकी से निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगा। धारा 103 बीएनएस का मामला दर्ज किया गया।

यह भी पढ़ें :

मकियों से परेशान व्यक्ति ने की आत्महत्या, भड़के परिजन ने थाने के बाहर शव लेकर किया प्रदर्शन

पुलिस ने गठित की विशेष टीम

मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर, एसडीओपी गुंडरदेही राजेश बागड़े के पर्यवेक्षण में थाना अर्जुंदा और साइबर सेल की टीम गठित की गई। लोकल सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी पवन कुमार से पूछताछ की गई। उसने अपराध करना स्वीकार कर लिया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

यह भी पढ़ें :

CG News : बालोद जिला बनेगा निवेश का गढ़, उद्योग लगाने जगह तय

शराब के नशे ने घर चिराग बुझा दिया

दुर्गेश कुमार देवांगन अपने पिता का इकलौता पुत्र था। उनके परिवार में उसकी एक बहन है। शराब के नशे के चक्कर ने इस परिवार से घर का चिराग ही छीन लिया।

अंधे कत्ल को सुलझाने में इनकी रही भूमिका

कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में थाना प्रभारी अर्जुन्दा उप निरीक्षक जोगेन्द्र साहू, साइबर सेल प्रभारी सउनि धरम भुआर्य, सउनि हुसैन ठाकुर, प्रआर कोमलाल सोनबोइर, प्रआर विवेक शाही, आरक्षक पंकज तारम, भोप सिंह साहू, विपिन गुप्ता, आकाश सोनी, आकाश दुबे, पूरन प्रसाद, मिथलेश यादव, योगेश पटेल, गुलझारी साहू का योगदान रहा।

