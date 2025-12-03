cg crime news अंधे कत्ल का खुलासा: शराब पिलाने को लेकर हुई बहस और बेल्ट से घोट दिया गला

पुलिस के अनुसार दुर्गेश देवांगन पिता संतोष देवांगन अर्जुंदा में लवली रेस्टोरेंट सेंटर के संचाल का बेटा था। वह आरोपी पवन कुमार के साथ बिरयानी खाने के लिए चबूतरे में बैठा था, तभी दोनों के बीच बहस हुई। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। घटना 30 नवंबर की रात्रि 9 बजे के आसपास की है। सूचना पर अर्जुंदा और साइबर सेल की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया। पुलिस डॉग स्क्वायड एवं एफएसएल वैज्ञानिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बारीकी से निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगा। धारा 103 बीएनएस का मामला दर्ज किया गया।