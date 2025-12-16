Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी भीषण टक्कर, 2 युवकों की गई जान… साल 2025 में 201 की मौत

Road Accident: बालोद जिले में रविवार की रात डौंडी नगर के कॉलेज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इसमें डौंडी नगर के दो युवकों की मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से मृतकों के घर व मोहल्ले में भी मातम पसरा है। घटना इतनी भीषण थी कि कार के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए और युवक उसमें फंस गए। कार को कटर से काटकर उन्हें बाहर निकाला गया।