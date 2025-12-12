Dilapidated Building : पिपरछेड़ी अस्पताल की दीवारों में दरार, बारिश में टपकता है पानी

बालोद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल-बेहाल है। इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद नहीं है। बालोद विकासखंड के ग्राम पिपरछेड़ी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत 10 साल से खराब है। यह गांव पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा का ससुराल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश के दिनों में पानी टपकता है। अस्पताल की दीवारों में दरार पड़ गई है। चिकित्सक क्वार्टर पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। जिले में 10 स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। इन केंद्रों के लिए नए भवनों ने की मांग स्वास्थ्य विभाग कई बार शासन से कर चुका है। इसके बाद भी अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। यहां मरीजों के इलाज के अलावा गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है।