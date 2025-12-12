12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

Dilapidated Building : पिपरछेड़ी अस्पताल की दीवारों में दरार, बारिश में टपकता है पानी

ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल-बेहाल है। इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद नहीं है। बालोद विकासखंड के ग्राम पिपरछेड़ी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत 10 साल से खराब है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Dec 12, 2025

ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल-बेहाल है। इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद नहीं है। बालोद विकासखंड के ग्राम पिपरछेड़ी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत 10 साल से खराब है।

बालोद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल-बेहाल है। इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद नहीं है। बालोद विकासखंड के ग्राम पिपरछेड़ी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत 10 साल से खराब है। यह गांव पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा का ससुराल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश के दिनों में पानी टपकता है। अस्पताल की दीवारों में दरार पड़ गई है। चिकित्सक क्वार्टर पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। जिले में 10 स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। इन केंद्रों के लिए नए भवनों ने की मांग स्वास्थ्य विभाग कई बार शासन से कर चुका है। इसके बाद भी अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। यहां मरीजों के इलाज के अलावा गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है।

हर दो माह में भेजा जाता है शासन को प्रस्ताव

नए स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए स्वास्थ्य विभाग हर दो माह में शासन को प्रस्ताव भेजता है। प्रस्ताव चार - पांच वर्षों से भेजा जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कोई सुध नहीं ली। सीजीएमएससी भी हर साल जर्जर स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी मांगता है, लेकिन आगे कुछ नहीं होता है।

9 स्वास्थ्य केंद्र के पास खुद का भवन नहीं

जिले में 9 स्वास्थ्य केंद्रों के पास खुद का भवन नहीं है। इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र मनकी, पिनकापार, हडग़हन, गहिरानवागांव, देवरी, पुराना बाजार दल्लीराजहरा, मगरदाह, अचौद एवं चिचबोड़ शामिल है। ये स्वास्थ्य केंद्र पुराने शासकीय भवनों में संचालित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने शासन स्तर पर कोई पहल नहीं हो रही है।

यह भी पढ़े:

जर्जर भवन में बैठकर बच्चे ले रहे शिक्षा, 297 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद का भवन नहीं

ये स्वास्थ्य केंद्र अति जर्जर

जिले के पिपरछेड़ी, लिमोरा, पापरा, सोहपुर, गुरेदा, तिलोदा, अरमरीकला, हितेकसा, बालोदगहन के स्वास्थ्य केंद्र अति जर्जर हो चुके हैं। इनकी जल्द मरम्मत कराने या नया निर्माण करने की जरूरत है।

जिले में कौन-से कितने स्वास्थ्य केंद्र

जिला अस्पताल 1
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 6
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30
उप स्वास्थ्य केंद्र 196
भवनविहीन उपस्वास्थ्य केंद्र 9
अति जर्जर स्वास्थ्य केंद्र 9

यह भी पढ़े:

धान का परिवहन नहीं, 101 केंद्रों में धान रखने की जगह नहीं बची

पिपरछेड़ी केंद्र की स्थिति सबसे अधिक गंभीर

पिपरछेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम ग्रामीण क्षेत्र में सालभर के भीतर सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रसव कराने की उपलब्धि है। यही स्वास्थ्य केंद्र कुछ वर्षों से बदहाली के आंसू बहा रहा है। केंद्र की स्थिति सबसे अधिक गंभीर बनी हुई है। शासन व जिला प्रशासन को मामले को गंभीरता लेना चाहिए।

शासन से स्वीकृति मिलने के बाद की जाएगी कार्यवाही

सीएमएचओ बालोद डॉ. एमएल उइके ने कहा कि जिले के जितने भी जर्जर स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां नए स्वास्थ्य केंद्र बनाने शासन से मांग की गई है। शासन से जैसे ही स्वीकृति मिलती है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी।

संबंधित खबरें

मौत (Photo source- Patrika)

ईंट भट्ठे की पानी टंकी भरभराकर गिरी, मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत, 3 साल की मासूम बच्ची घायल

कड़ी मेहनत से दो पदों पर चयनित हुईं किसान की बेटी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जब तक सफल नहीं होऊंगी, शादी नहीं करूंगी… कड़ी मेहनत से 2 पदों पर चयनित हुईं किसान की बेटी, बताई अपनी जर्नी

बच्चे जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में बैठकर प्रारंभिक शिक्षा और पोषण आहार ले रहे हैं। जिले में 68 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हैं या उनकी मरम्मत की जरूरत है। कई भवनों में बारिश के दौरान पानी भी रिसता है।

जर्जर भवन में बैठकर बच्चे ले रहे शिक्षा, 297 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद का भवन नहीं

धान खरीदी के इतिहास में पहली बार 25 दिन के बाद भी खरीदी केंद्रों से एक भी दाना धान का परिवहन नहीं किया गया है। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई। अभी तक कुल 35354 किसानों ने 16 लाख 17 हजार 819 क्विंटल धान बेचा है।

धान का परिवहन नहीं, 101 केंद्रों में धान रखने की जगह नहीं बची

हर साल बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिसंबर की स्थिति में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लगभग 90 हजार से भी ज्यादा हो गई है। पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट कैंप, मेगा रोजगार मेला व अन्य माध्यम से वैकेंसी भी निकाली जा रही है।

प्लेसमेंट कैंप और मेगा रोजगार मेला के बाद भी पंजीकृत बेरोजगार बढ़े

शहीद वीर नारायण सिंह वीर मेला आज से (फोटो सोर्स- पत्रिका)

शहीद वीर नारायण सिंह वीर मेला आज से, भीड़ को देखते हुए बड़े मालवाहकों का रूट किया डायवर्ट, देखें

कार जलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

हमर राज पार्टी के अध्यक्ष को जान से मारने की बनाई थी योजना, असफल होने पर जलाया था कार, 5 आरोपी गिरफ्तार…

Mahtari Vandan Yojana

Mahtari Vandan Yojana: अगले महीने रूक सकती है 10,273 महिलाओं की किस्त! जारी हुई सूची

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बालोद व दल्लीराजहरा रेलवे स्टेशन का काम नए साल के जनवरी माह तक पूरा कर पाना संभव नहीं लग रहा। क्योंकि अभी इस योजना के तहत मात्र 75-80 फीसद ही काम हुआ है।

अमृत भारत स्टेशन योजना, मात्र 75-80 फीसद ही काम हुआ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 11:56 pm

Published on:

12 Dec 2025 11:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Dilapidated Building : पिपरछेड़ी अस्पताल की दीवारों में दरार, बारिश में टपकता है पानी

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सीमेंट-ईंट से बनी पानी टंकी ढही, 2 महिलाओं की मौत

मौत (Photo source- Patrika)
बालोद

पहले नगर सैनिक, अब जिला पुलिस में आरक्षक बनी किसान की बेटी

कड़ी मेहनत से दो पदों पर चयनित हुईं किसान की बेटी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

जर्जर भवन में बैठकर बच्चे ले रहे शिक्षा, 297 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद का भवन नहीं

बच्चे जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में बैठकर प्रारंभिक शिक्षा और पोषण आहार ले रहे हैं। जिले में 68 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हैं या उनकी मरम्मत की जरूरत है। कई भवनों में बारिश के दौरान पानी भी रिसता है।
बालोद

धान का परिवहन नहीं, 101 केंद्रों में धान रखने की जगह नहीं बची

धान खरीदी के इतिहास में पहली बार 25 दिन के बाद भी खरीदी केंद्रों से एक भी दाना धान का परिवहन नहीं किया गया है। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई। अभी तक कुल 35354 किसानों ने 16 लाख 17 हजार 819 क्विंटल धान बेचा है।
Exclusive

प्लेसमेंट कैंप और मेगा रोजगार मेला के बाद भी पंजीकृत बेरोजगार बढ़े

हर साल बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिसंबर की स्थिति में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लगभग 90 हजार से भी ज्यादा हो गई है। पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट कैंप, मेगा रोजगार मेला व अन्य माध्यम से वैकेंसी भी निकाली जा रही है।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.