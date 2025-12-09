9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Exclusive

धान का परिवहन नहीं, 101 केंद्रों में धान रखने की जगह नहीं बची

धान खरीदी के इतिहास में पहली बार 25 दिन के बाद भी खरीदी केंद्रों से एक भी दाना धान का परिवहन नहीं किया गया है। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई। अभी तक कुल 35354 किसानों ने 16 लाख 17 हजार 819 क्विंटल धान बेचा है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Dec 09, 2025

धान खरीदी के इतिहास में पहली बार 25 दिन के बाद भी खरीदी केंद्रों से एक भी दाना धान का परिवहन नहीं किया गया है। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई। अभी तक कुल 35354 किसानों ने 16 लाख 17 हजार 819 क्विंटल धान बेचा है।

धान खरीदी के इतिहास में पहली बार 25 दिन के बाद भी खरीदी केंद्रों से एक भी दाना धान का परिवहन नहीं किया गया है। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई। अभी तक कुल 35354 किसानों ने 16 लाख 17 हजार 819 क्विंटल धान बेचा है। धान का परिवहन शुरू नहीं करने पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं किसान धान परिवहन व खरीदी लिमिट नहीं बढ़ाने के कारण नाराज है। मंगलवार को 14 से अधिक गांव के किसान कलेक्ट्रेट भी आए थे। कलक्टर से धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने एवं धान परिवहन कराने की मांग की है। धान का परिवहन नहीं हुआ तो आगामी सोमवार के बाद कई खरीदी केंद्रों में ताला भी लग सकता है।

101 केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान

पत्रिका ने मंगलवार को जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया तो पता चला कि 101 केंद्रों में 200 प्रतिशत से अधिक धान खरीदी हो चुकी है और धान का परिवहन नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में यहां खरीदी बंद होने की संभावना है। जिले के गेंजी केंद्र में 7200 क्विंटल धान रखने की क्षमता है। यहां 18 हजार 833 क्विंटल धान जाम है। कुसुमकसा में धान रखने की क्षमता 8 हजार क्विंटल है, लेकिन यहां पर 20 हजार क्विंटल धान है। सुरेगांव में 10 हजार क्विंटल की क्षमता है। यहां भी 20 हजार क्विंटल धान जाम है। कुरदी में भी 10 हजार क्विंटल के बजाए 20 हजार से अधिक क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है। इस सप्ताह परिवहन नहीं हुआ तो गेंजी, कुसुमकसा, पोंडी, अरकार, अछोली, कचांदुर, पिनकापार सहित अन्य केंद्रों में खरीदी बंद हो सकती है।

यह भी पढ़े:

प्लेसमेंट कैंप और मेगा रोजगार मेला के बाद भी पंजीकृत बेरोजगार बढ़े

भाजपा सरकार नहीं चाहती सभी किसानों का धान खरीदे

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि धान खरीदी केंद्र में धान बेचना किसानों के लिए परेशानी का कारण हो गया है। टोकन के लिए किसान परेशान हैं। धान खरीदी हो रही है, लेकिन धान का परिवहन नहीं हो रहा। मानो सरकार खुद नहीं चाह रही कि सभी किसानों का धान केंद्रों में बिके। यही हाल रहा तो कांग्रेस जल्द सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। जल्द धान का परिवहन शुरू कराएं व खरीदी लिमिट भी बढ़ाएं।

धान संग्रहण केंद्रों में धान रखने की तैयारी भी नहीं

जिले में कुल चार धान संग्रहण केंद्र हैं। कोई भी संग्रहण केंद्र पूरी तरह तैयार नहीं है। कुछ ही स्टेक ही बनाए गए हैं। धान परिवहन के मामले में डीएमओ ने कोई जवाब नहीं दिया। जिला खाद्य अधिकारी तुलसी राम ठाकुर ने बताया कि धान परिवहन धान संग्रहण में करने कलक्टर ने एमडी मार्केट को पत्र लिखा है। अब आगे अनुमति के बाद परिवहन शुरू किया जाएगा।

यह भी पढ़े:

अमृत भारत स्टेशन योजना, मात्र 75-80 फीसद ही काम हुआ

धान उठाव की मांग की

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जिला नोडल अधिकारी चिंता राम रावटे ने कहा कि धान खरीदी में गति आई है। धान का परिवहन शुरू होगा तो खरीदी में और तेजी आएगी। हमने धान खरीदी केंद्रों की स्थिति से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है। जल्द ही धान परिवहन शुरू होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

Published on:

09 Dec 2025 11:42 pm

Hindi News / Prime / Exclusive / धान का परिवहन नहीं, 101 केंद्रों में धान रखने की जगह नहीं बची

बड़ी खबरें

View All

Exclusive

Prime

ट्रेंडिंग

प्रदेश में अभियोजन स्वीकृति 600 प्रकरण लम्बित, विभागों की चुप्पी बनी बड़ी बाधा

Rajasthan ACB
नागौर

प्लेसमेंट कैंप और मेगा रोजगार मेला के बाद भी पंजीकृत बेरोजगार बढ़े

हर साल बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिसंबर की स्थिति में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लगभग 90 हजार से भी ज्यादा हो गई है। पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट कैंप, मेगा रोजगार मेला व अन्य माध्यम से वैकेंसी भी निकाली जा रही है।
बालोद

पदोन्नति की धीमी गति : सूची में शामिल 22 में से 13 कांस्टेबल सेवानिवृत्त, दो की हो गई मृत्यु

Nagaur SP office
नागौर

अमृत भारत स्टेशन योजना, मात्र 75-80 फीसद ही काम हुआ

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बालोद व दल्लीराजहरा रेलवे स्टेशन का काम नए साल के जनवरी माह तक पूरा कर पाना संभव नहीं लग रहा। क्योंकि अभी इस योजना के तहत मात्र 75-80 फीसद ही काम हुआ है।
बालोद

नागौर में सड़क हादसों की भयावह तस्वीर: दुर्घटनाएं कम, मौतें प्रदेश औसत से दोगुनी

Accident photo
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.