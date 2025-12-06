अमृत भारत स्टेशन योजना, मात्र 75-80 फीसद ही काम हुआ

Railway Station : अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बालोद व दल्लीराजहरा रेलवे स्टेशन का काम नए साल के जनवरी माह तक पूरा कर पाना संभव नहीं लग रहा। क्योंकि अभी इस योजना के तहत मात्र 75-80 फीसद ही काम हुआ है। हालांकि रेलवे विभाग के मुताबिक रेलवे स्टेशन को हर हाल में दिसंबर माह तक पूरा करने का नया लक्ष्य रखा है पर जिस गति से काम चल रहा है, उससे दिसंबर माह तक काम पूरा होना मुश्किल है। वहीं अधूरे निर्माण से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अभी भी बालोद रेलवे स्टेशन में नाली निर्माण, रैंप, सीढिय़ां, वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, रंग-रोगन, पीवीसी लगाने व फिनिशिंग बचा हुआ है। दरअसल इस कार्य का वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में किया था और इस कार्य को 6 माह में पूरा कर लेना था लेकिन अब लगभग दो माह और फिर एक साल बीतने को हैं लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है।