National Highway : सांकरा पुल बनकर तैयार, मार्ग सीधा होने से दुर्घटनाओं में आएगी कमी

नेशनल हाइवे 930 के सांकरा (क) एवं देवरानी-जेठानी नाले पर पुल निर्माण पूरा होने और मार्ग सीधा होने से दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। इस पुल पर हर साल लगभग 5-10 लोगों की मौत हो रही थी। इसके बाद मार्ग सीधा करने के कदम उठाए गए। गुरुर के पास देवरानी-जेठानी नाला एवं करहीभदर के पास सांकरा नाला में नेशनल हाइवे विभाग लगभग 20 करोड़ की लागत से दो नए पुल बनाए जा रहे हैं। सांकरा पुल बनकर तैयार हो चुका है और वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। देवरानी-जेठानी नाले में पुल का निर्माण 70 प्रतिशत पूरा हो गया है। विभाग की माने तो देवरानी-जेठानी नाले पर पुल नए साल के दूसरे माह में बनकर तैयार हो जाएगा।
नेशनल हाइवे विभाग के मुताबिक इन दोनों जगहों पर मोड़ ज्यादा है। मोड़ एवं तेज रफ्तार वाहन के कारण अक्सर दुर्घटना घट जाती है। यहां हर साल दो से अधिक लोगों की मौत होना तय है। मोड़ अधिक होने के कारण ज्यादा गति में वाहन को मोड़ पाना मुश्किल होता है और दुर्घटना हो जाती है। इसी को देखते हुए इन दोनों जगहों में ज्यामिति सुधार के तहत मोड़ सीधा किया जा रहा है। विभाग की माने तो मार्ग सीधा होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
नेशनल हाइवे विभाग के एसडीओ एके छारी ने कहा कि नेशनल हाइवे के अंतर्गत लगातार निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। एक पुलिया बनकर तैयार है। दूसरे पुल का निर्माण 2026 के दूसरे माह तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद पुल से आवाजाही शुरू होगी।
सांकरा में 9 करोड़ की लागत से 109 मीटर लंबा पुल बनाया गया है, जिसकी चौड़ाई 16 मीटर है। देवरानी-जेठानी नाले में 11 करोड़ की लगात से 109 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है। इसकी चौड़ाई भी 16 मीटर रहेगी।
