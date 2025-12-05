National Highway : सांकरा पुल बनकर तैयार, मार्ग सीधा होने से दुर्घटनाओं में आएगी कमी

नेशनल हाइवे 930 के सांकरा (क) एवं देवरानी-जेठानी नाले पर पुल निर्माण पूरा होने और मार्ग सीधा होने से दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। इस पुल पर हर साल लगभग 5-10 लोगों की मौत हो रही थी। इसके बाद मार्ग सीधा करने के कदम उठाए गए। गुरुर के पास देवरानी-जेठानी नाला एवं करहीभदर के पास सांकरा नाला में नेशनल हाइवे विभाग लगभग 20 करोड़ की लागत से दो नए पुल बनाए जा रहे हैं। सांकरा पुल बनकर तैयार हो चुका है और वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। देवरानी-जेठानी नाले में पुल का निर्माण 70 प्रतिशत पूरा हो गया है। विभाग की माने तो देवरानी-जेठानी नाले पर पुल नए साल के दूसरे माह में बनकर तैयार हो जाएगा।