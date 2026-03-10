सुरक्षा में लापरवाही, रीको में अधिकतर फैक्टरियां बिना फायर एनओसी के संचालित

गोगेलाव गांव में संचालित दाल मिल में सोमवार को शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। सूचना पर दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। दमकलकर्मियों ने बताया कि दाल मिल में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होने पर संचालक को नोटिस देकर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। रीको क्षेत्र की कई फैक्टरियों में आग बुझाने के उपकरण या तो मौजूद नहीं हैं या फिर पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में बड़ी आग लगने पर हालात बेकाबू हो सकते हैं।