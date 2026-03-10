10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

सुरक्षा में लापरवाही, रीको में अधिकतर फैक्टरियां बिना फायर एनओसी के संचालित

व्यवस्थाओं पर उठे सवाल, फैक्टरियों में आग बुझाने के उचित संसाधन नहीं होने से हो रहा बड़ा नुकसान, उद्यमी नहीं कर रहे नियमों की पालना, नगर परिषद कई बार दिए नोटिस

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Mar 10, 2026

दाल मिल में लगी आग

दाल मिल में लगी आग

नागौर. रीको औद्योगिक क्षेत्र में संचालित अधिकतर फैक्टरियां बिना फायर एनओसी के संचालित हो रही है। इससे लगातार बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। इस संबंध में नगर परिषद ने कई बार उद्यमियों को नोटिस थमाए, लेकिन वे अग्नि सुरक्षा नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। फैक्टरियों में पर्याप्त फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने से आग लगने की घटना होने पर भारी नुकसान का खतरा बना हुआ है।

नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार रीको क्षेत्र में संचालित कई ऑयल मिल, मसाला फैक्टरी और दाल मिलों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के फायर एंड सेफ्टी से जुड़े प्रावधानों की पालना नहीं हो रही है। इन इकाइयों को अग्निशमन उपकरण और आवश्यक तकनीकी मानकों की पूर्ति कर फायर एनओसी लेने के कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। अधिकांश संचालक इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।

इनके लिए एनओसी अनिवार्य

गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से 16 अप्रेल 2024 को जारी आदेश के तहत होटल, रिसोर्ट, हॉस्पिटल, कॉलेज, मॉल, कॉम्पलेक्स, वेयरहाउस, कॉल्ड स्टोरेज, विवाह स्थल, मैरिज गार्डन, गेमिंग जोन, बैंक, सिनेमा हॉल और पेट्रोल पंप सहित सभी बड़े संस्थानों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य की गई है। यदि इन स्थानों पर आगजनी की घटना होती है तो संभावित जनहानि और आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित संचालक की होगी।

औद्योगिक क्षेत्रों में बेहद जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है, यहां ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग अधिक होता है। सुरक्षा इंतजाम के अभाव में कभी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन की रीको क्षेत्र की फैक्टरियों पर नजर है। इन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

दाल मिल में लगी आग, पांच हजार का जुर्माना लगाया

गोगेलाव गांव में संचालित दाल मिल में सोमवार को शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। सूचना पर दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। दमकलकर्मियों ने बताया कि दाल मिल में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होने पर संचालक को नोटिस देकर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। रीको क्षेत्र की कई फैक्टरियों में आग बुझाने के उपकरण या तो मौजूद नहीं हैं या फिर पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में बड़ी आग लगने पर हालात बेकाबू हो सकते हैं।

नोटिस की पालना नहीं

रीको क्षेत्र की ज्यादातर फैक्टरियों में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है । इस संबंध में उद्यमियों को कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, इसके बावजूद वे गंभीरता नहीं दिखा रहे। इस मामले में रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक को गंभीरता दिखानी चाहिए। मजबूरन फैक्टरियों को सीज करना पड़ेगा।

- कालूराम, अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद, नागौर

सभी को पत्र जारी करेंगे

रीको क्षेत्र के सभी उद्यमियों को पत्र जारी कर फायर एनओसी लेने के लिए पाबंद किया जाएगा। नहीं लेने वालों के खिलाफ नियमानुसर कार्रवाई होगी।

- राजीव अग्रवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, नागौर।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 12:07 pm

Published on:

10 Mar 2026 12:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / सुरक्षा में लापरवाही, रीको में अधिकतर फैक्टरियां बिना फायर एनओसी के संचालित

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागौर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो सगी बहनों की मौत

नागौर

राजस्थान के नागौर, मेड़ता और बाड़मेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप; खाली कराए परिसर

Rajasthan bomb threat
नागौर

Iran-Israel War: मिसाइलों की दहशत के बीच दुबई में फंसा रहा, राजस्थान लौटा तो छलक पड़े आंसू; हालातों की कहानी टीकमचंद की जुबानी

Tikamchand Kumawat
नागौर

Nagaur Accident: नागौर में शादी समारोह से पहले बड़ा हादसा, दुल्हन सहित 15 लोग घायल; मची चीख पुकार

Nagaur road accident
नागौर

नारी शक्ति सम्मान में गूंजा आत्मनिर्भरता का संदेश

कृ​षि कॉलेज की सहायक आचार्य हंसा को सम्मानित करते अतिथि।
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.