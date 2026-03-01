9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

नागौर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो सगी बहनों की मौत

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 पर सुरपालिया-खाबड़ियाना गांव के पास सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगी बहनों की मौत हो गई। दोपहर में अनियंत्रित टैंकर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

kamlesh sharma

Mar 09, 2026

तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूटी को मारी टक्कर: फोटो पत्रिका

डेह (नागौर)। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 पर सुरपालिया-खाबड़ियाना गांव के पास सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगी बहनों की मौत हो गई। दोपहर में अनियंत्रित टैंकर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। इससे स्कूटी सवार दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दोनों का दम टूट गया। दोनों बहनें नागौर में निजी बैंक में काम करती थीं और घटना के समय होमलोन के संबंध में मौका निरीक्षण करने ग्राहक के यहां जा रही थीं।

पुलिस के अनुसार मृतका बागरासर गांव की निवासी केसरीराम जाट की दो पुत्रियां सुमन (25) व निरमा (24) नागौर के एक निजी बैंक के फाइनेंस विभाग में कार्यरत थीं। सोमवार को दोनों होम लोन संबंधी काम के सिलसिले में ग्राहक से मिलने स्कूटी पर खाबड़ियाना गांव की तरफ जा रही थीं।

स्कूटी के उड़े परखच्चे

इस दौरान सुरपालिया-खाबड़ियाना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से आए टैंकर ने उनकी स्कूटी को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और दोनों बहनें उछलकर दूर जा गिरीं। हादसे की सूचना मिलने पर सुरपालिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों घायल बहनों को तुरंत डेह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

चार भाइयों की लाड़ली बहनें

हृदयविदारक हादसे की सूचना फैलते ही बागरासर गांव में शोक की लहर छा गई। सुमन और निरमा चार भाइयों की काफी लाड़ली थीं। सुमन की शादी हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल गौणा नहीं हुआ था। अकस्मात परिवार की दो बेटियों के इस तरह दुनिया से जाने से परिवार काफी सदमें में हैं। मृतका के भाई नेमाराम ने सुरपालिया थाने में रिपोर्ट देकर अज्ञात टैंकर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

ये भी पढ़ें

Pali Murder: घर आने से रोकता था प्रेमिका का बच्चा, सिरफिरे आशिक ने मासूम को दी दर्दनाक मौत, जंगल में मिली लाश
पाली
Murder, Murder in Pali, Child murder, Child murder in Pali, Child murder in Rajasthan, Girlfriend's child murdered, Pali News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 07:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो सगी बहनों की मौत

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के नागौर, मेड़ता और बाड़मेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप; खाली कराए परिसर

Rajasthan bomb threat
नागौर

Iran-Israel War: मिसाइलों की दहशत के बीच दुबई में फंसा रहा, राजस्थान लौटा तो छलक पड़े आंसू; हालातों की कहानी टीकमचंद की जुबानी

Tikamchand Kumawat
नागौर

Nagaur Accident: नागौर में शादी समारोह से पहले बड़ा हादसा, दुल्हन सहित 15 लोग घायल; मची चीख पुकार

Nagaur road accident
नागौर

नारी शक्ति सम्मान में गूंजा आत्मनिर्भरता का संदेश

कृ​षि कॉलेज की सहायक आचार्य हंसा को सम्मानित करते अतिथि।
नागौर

Rajasthan News : राजनीति नहीं- चुनी 'देश सेवा', सांसद हनुमान बेनीवाल के भतीजे प्रतीक बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, पिता नारायण बेनीवाल ने बेटे के कंधों पर सजाए सितारे  

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.