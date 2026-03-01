नागौर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो सगी बहनों की मौत

हृदयविदारक हादसे की सूचना फैलते ही बागरासर गांव में शोक की लहर छा गई। सुमन और निरमा चार भाइयों की काफी लाड़ली थीं। सुमन की शादी हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल गौणा नहीं हुआ था। अकस्मात परिवार की दो बेटियों के इस तरह दुनिया से जाने से परिवार काफी सदमें में हैं। मृतका के भाई नेमाराम ने सुरपालिया थाने में रिपोर्ट देकर अज्ञात टैंकर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।