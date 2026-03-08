नारी शक्ति सम्मान में गूंजा आत्मनिर्भरता का संदेश

जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने कहा कि सृजन का कार्य मातृशक्ति के बिना संभव नहीं है। समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पत्रिका के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के नवाचारपूर्ण कार्यक्रमों से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे अन्य महिलाएं प्रेरणा लेती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुलिस विभाग भी महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए टोल फ्री नम्बर 1930 पर कॉल करने की जानकारी दी और राजस्थान पुलिस की आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन राजकॉप सिटीजन ऐप के बारे में बताया।