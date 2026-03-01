Rajasthan: दरी घोटाले का मामला गरमाया, दिलावर ने दी चेतावनी, मिर्धा बोले- ‘राजनीति छोड़ दूंगा’

मामले को लेकर पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा और पूर्व विधायक रिछपालसिंह मिर्धा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो वे राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। मिर्धा ने दावा किया कि दरी-पट्टी खरीद ब्लॉक स्तर पर नहीं हुई थी और भुगतान की प्रक्रिया जिला परिषद के माध्यम से की गई थी। इस मुद्दे को लेकर डेगाना की राजनीति में विधायक अजयसिंह किलक और पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा के बीच जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है।