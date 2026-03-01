नागौर: 10 टन अवैध विस्फोटक केस; प्रशासन का बड़ा एक्शन, सुलेमान के अवैध अड्डे पर चला बुलडोजर

गौरतलब है कि 24 जनवरी को पुलिस ने सुलेमान के कब्जे से करीब 10 टन अवैध विस्फोटक बरामद किया था। इसके बाद सुलेमान और चार सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एनआईए को सौंपी गई। जांच में सामने आया कि सुलेमान विभिन्न मैगजीन होल्डर्स से अवैध विस्फोटक खरीदता था और उसके नेटवर्क में देवराज मेड़तिया भी शामिल था। तहसीलदार सतीश कुमार राव ने बताया कि सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अतिक्रमण मुक्त कर राजस्व विभाग के कब्जे में लिया गया।