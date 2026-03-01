6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Rajasthan : खाने में देरी से गुस्साए जेईएन ने पूरे इलाके में कटवा दी बिजली, अंधेरे में डूबा इलाका

कुचामसिटी शहर के कनिष्ठ अभियंता बलवीर सिंह भदाला गुरुवार रात अपने कुछ सहकर्मियों के साथ एक होटल में भोजन करने गए थे। इसी दौरान होटल कर्मियों से विवाद हो गया।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Kamal Mishra

Mar 06, 2026

Kuchaman Power Cut

होटल संचालक से बहस करते जेईएन (फोटो-पत्रिका)

कुचामनसिटी (नागौर)। शहर के निकट राणासर क्षेत्र में गुरुवार रात एक होटल पर भोजन परोसने में हुई देरी से नाराज होकर कुचामनसिटी के कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) ने पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बंद करवा दी। इससे करीब दो घंटे तक 2200 घर और प्रतिष्ठान अंधेरे में डूबे रहे। रात 9 से 11 बजे तक बिजली बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी हुई। मामला उच्च स्तर तक पहुंचने पर मुख्य अभियंता ने हस्तक्षेप कर बिजली आपूर्ति बहाल करवाई।

दरअसल, अजमेर विद्युत निगम कुचामसिटी शहर के कनिष्ठ अभियंता बलवीर सिंह भदाला गुरुवार रात अपने कुछ सहकर्मियों के साथ डीडवाना रोड स्थित राणासर क्षेत्र के एक होटल में भोजन करने गए थे। होटल संचालक के मुताबिक उस समय होटल में भीड़ अधिक होने से भोजन परोसने में थोड़ी देरी हो गई। इसी बात को लेकर कनिष्ठ अभियंता भदाला नाराज हो गए।

शराब के नशे में थे इंजीनियर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस समय वे शराब के नशे में थे और उन्होंने होटल संचालक व कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। इस कारण काफी देर तक होटल में हंगामे की स्थिति बनी रही।

गुस्से में बंद करवाई बिजली आपूर्ति

होटल संचालक का आरोप है कि विवाद के बाद कनिष्ठ अभियंता भदाला ने राणासर स्थित जीएसएस पर फोन कर रात करीब साढ़े नौ बजे पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बंद करवा दी। अचानक बिजली कटौती होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोग परेशान हो गए। लोगों ने स्थिति जानने के लिए विद्युत निगम के अधिकारियों को फोन किया।

मुख्य अभियंता के हस्तक्षेप से बहाल हुई बिजली

करीब दो घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस दौरान सहायक अभियंता विजय पावटिया तथा अधिशासी अभियंता नेमीचंद बुल्डक ने भदाला से कई बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मामला उच्च स्तर तक पहुंचने पर मुख्य अभियंता के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय अधिकारियों ने बिजली आपूर्ति फिर से सुचारू करवाई।

वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग

सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। होटल के सीसीटीवी कैमरों तथा वहां मौजूद लोगों के मोबाइल में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। शुक्रवार सुबह यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर लोग कनिष्ठ अभियंता को हटाने और सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे।

इस घटना को लेकर शुक्रवार को पत्रिका ने कनिष्ठ अभियंता बलवीर सिंह भदाला से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उनके कार्यालय पर भी ताला लगा हुआ था।

प्रशासन ने मांगी रिपोर्ट

अधिशासी अभियंता नेमीचंद बुल्डक ने बताया कि रात में बिजली आपूर्ति बंद होने की सूचना मिलने पर कनिष्ठ अभियंता को फोन किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद सहायक अभियंता को मौके पर भेजकर बिजली बहाल करवाई गई। मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई

मामला संज्ञान में आया है। एडीएम व एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. महेन्द्र खड़गावत, जिला कलक्टर, डीडवाना-कुचामन।

ये भी पढ़ें

नागौर: 10 टन अवैध विस्फोटक केस; प्रशासन का बड़ा एक्शन, सुलेमान के अवैध अड्डे पर चला बुलडोजर
नागौर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 10:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan : खाने में देरी से गुस्साए जेईएन ने पूरे इलाके में कटवा दी बिजली, अंधेरे में डूबा इलाका

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जगह-जगह कचरे के ढेर, सड़ती गंदगी और उठती दुर्गंध

नागौर

नागौर: 10 टन अवैध विस्फोटक केस; प्रशासन का बड़ा एक्शन, सुलेमान के अवैध अड्डे पर चला बुलडोजर

नागौर

नागौर: स्टेशन पर मधुमक्खियों का हमला, यात्रियों में मची अफरा-तफरी, रेस्क्यू टीम ने PPE किट पहन निकाला बाहर

नागौर

ईरान-इजरायल युद्ध में नागौर के दलीप सिंह की मौत? 2 दिन से भूखी-प्यासी मां की बिगड़ी तबीयत, बेटे के आखिरी दीदार का इंतजार

Iran - Israel War
नागौर

मेड़ता डीजे कोर्ट व नागौर-जायल के एडीजे कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

नागौर न्यायालय परिसर में तलाशी लेती डॉग स्क्वायड टीम
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.