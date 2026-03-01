Rajasthan : खाने में देरी से गुस्साए जेईएन ने पूरे इलाके में कटवा दी बिजली, अंधेरे में डूबा इलाका

कुचामनसिटी (नागौर)। शहर के निकट राणासर क्षेत्र में गुरुवार रात एक होटल पर भोजन परोसने में हुई देरी से नाराज होकर कुचामनसिटी के कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) ने पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बंद करवा दी। इससे करीब दो घंटे तक 2200 घर और प्रतिष्ठान अंधेरे में डूबे रहे। रात 9 से 11 बजे तक बिजली बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी हुई। मामला उच्च स्तर तक पहुंचने पर मुख्य अभियंता ने हस्तक्षेप कर बिजली आपूर्ति बहाल करवाई।