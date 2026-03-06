ईरान-इजरायल युद्ध में नागौर के दलीप सिंह की मौत? 2 दिन से भूखी-प्यासी मां की बिगड़ी तबीयत, बेटे के आखिरी दीदार का इंतजार

घटना को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल व राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र भेजकर युवक की तलाश कर वस्तुस्थिति स्पष्ट कराने की मांग की है। सांसद ने संबंधित दूतावास को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आग्रह किया है, ताकि लापता युवक के संबंध में सटीक जानकारी मिल सके।