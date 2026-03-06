6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

ईरान-इजरायल युद्ध में नागौर के दलीप सिंह की मौत? 2 दिन से भूखी-प्यासी मां की बिगड़ी तबीयत, बेटे के आखिरी दीदार का इंतजार

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच ओमान में क्रूड ऑयल के जहाज पर हुए मिसाइल हमले के बाद राजस्थान के नागौर जिले का एक युवक लापता हो गया है। युवक के बारे में मौत की खबरें सामने आने के बाद से परिजन बेहद चिंतित हैं और अब तक उसका कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Akshita Deora

Mar 06, 2026

Iran - Israel War

लापता युवक की फोटो: पत्रिका

Iran-Israel War: इजरायल युद्ध के दौरान ओमान में एक क्रूड ऑयल कंपनी के जहाज पर हुए मिसाइल हमले के बाद से लापता मर्चेन्ट नेवी में कार्यरत नागौर जिले के खींवताना निवासी दलीप सिंह का सुराग नहीं लगा है। ओमान एमबीसी और नेवी कंपनी ने तलाशी अभियान जारी होने की परिजनों काे दिलासा दी है।

सांसदों ने लिखा वस्तुस्थिति स्पष्ट कराएं

घटना को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल व राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र भेजकर युवक की तलाश कर वस्तुस्थिति स्पष्ट कराने की मांग की है। सांसद ने संबंधित दूतावास को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आग्रह किया है, ताकि लापता युवक के संबंध में सटीक जानकारी मिल सके।

डेगाना विधायक अजय सिंह किलक ने भी उच्चाधिकारियों से बात की है। गांव के दयालराम जाखड़ ने बताया कि पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार और संबंधित कंपनी को ई-मेल भेजा है।

दलीप के छोटे भाई देवेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को ओमान एमबीसी और क्रूज कंपनी के मालिक से फोन पर बात हुई। उन्होंने बताया है कि दलीप को खोजने के लिए अभियान जारी है। परिजनों की चिंता बढ़ रही है।

मां की तबीयत बिगड़ी

दलीप की मां ने पिछले दो दिन से भोजन नहीं किया। इससे गुरुवार को उसकी तबीयत बिगड़ी गई । स्थानीय डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: Iran-Israel war के बीच आखिर आई ये बड़ी खुशखबरी, वापस लौटी मुस्कान…
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 12:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / ईरान-इजरायल युद्ध में नागौर के दलीप सिंह की मौत? 2 दिन से भूखी-प्यासी मां की बिगड़ी तबीयत, बेटे के आखिरी दीदार का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेड़ता डीजे कोर्ट व नागौर-जायल के एडीजे कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

नागौर न्यायालय परिसर में तलाशी लेती डॉग स्क्वायड टीम
नागौर

पुष्करणा समाज की पारंपरिक गैर देर रात तक चला होरी का पारंपरिक गायन

नागौर

नागौर में हाईवे पर खौफनाक हादसा, केमिकल से भरे टैंकर में जबरदस्त ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग; मची अफरा-तफरी

Nagaur Chemical Tanker Fire
नागौर

Iran-Israel War: रोजी-रोटी के लिए सात समंदर पार गया था राजस्थान का लाल, मौत की खबर आते ही मां बेसुध, परिवार में मचा कोहराम

Nagaur dalip singh death
नागौर

Rajasthan News: ईरान के मिसाइल हमले में सुनील पूनिया बाल-बाल बचा, जिस शिप में दलीप की मौत हुई; उसी पर था मौजूद

dalip singh death oman missile attack
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.