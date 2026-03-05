नागौर में हाईवे पर खौफनाक हादसा, केमिकल से भरे टैंकर में जबरदस्त ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग; मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार टैंकर गुजरात के गांधीधाम से 30 टन 'एमिके' केमिकल लेकर सोनीपत, हरियाणा जा रहा था। नागौर में डेह बायपास पर संतुलन बिगड़ने से पलट गया और देखते ही देखते आग का गोला बन गया। सूचना मिलने पर सुरपालिया थाना की टीम और हरिमा टोल प्लाजा की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया, इससे सड़क पर लंबा जाम लग गया।