नागौर में दर्दनाक हादसा : होली मिलने जा रहे युवकों पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, दो युवकों की हुई मौत, गांव में छाया मातम

जानकारी के अनुसार जब्दीनगर निवासी राधेश्याम (45) पुत्र पुरणमल, जो पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत थे, और उनके मित्र शंकरलाल (43) पुत्र मन्नालाल, जो नमक झील में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे, बुधवार सुबह बाइक से नजदीकी गांव राजास जा रहे थे। होली के अवसर पर दोनों एक परिचित से मिलने निकले थे। गांव से निकलते ही सामने से आ रहे नमक से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी जोरदार टक्कर हो गई।