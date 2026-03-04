Iran-Israel War: ईरान के हवाई हमले में राजस्थान के युवक की मौत, ओमान पोर्ट पर जहाज में सवार था

नागौर। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच राजस्थान के नागौर जिले के एक युवक की मौत की खबर सामने आई है। युवक दलीप सिंह नागौर जिले के खींवताना का रहने वाला था और क्रूड ऑयल कंपनी के एक शिप पर नौकरी करता था। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।