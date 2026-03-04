4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Iran-Israel War: ईरान के हवाई हमले में राजस्थान के युवक की मौत, ओमान पोर्ट पर जहाज में सवार था

Iran Missile Attack: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच राजस्थान के नागौर जिले के एक युवक की मौत की खबर सामने आई है।

less than 1 minute read
Google source verification

नागौर

image

Anil Prajapat

Mar 04, 2026

Oman Port Ship Attack

मिसाइल पर हमला व इनसेट में राजस्थान के दलीप सिंह। (फोटो- सोशल मीडिया और पत्रिका)

नागौर। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच राजस्थान के नागौर जिले के एक युवक की मौत की खबर सामने आई है। युवक दलीप सिंह नागौर जिले के खींवताना का रहने वाला था और क्रूड ऑयल कंपनी के एक शिप पर नौकरी करता था। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

जानकारी के अनुसार ओमान पोर्ट पर 1 मार्च की सुबह ​दलीप सिंह ड्यूटी कर रहा था। तभी ईरान की मिसाइल स्काईलाइट कंपनी के जहाज पर आकर गिरी। इस हमले में जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बिहार के रहने वाले आशीष का शव मिल गया है। लेकिन, दलीप का शव अभी तक नहीं मिला है।

स्काईलाइट कंपनी का था जहाज

जिस जहाज पर हमला हुआ, वह स्काईलाइट कंपनी का था। कंपनी के अनुसार हमले के समय जहाज खासब पोर्ट पर खड़ा था। इस हमले में जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, राजस्थान के युवक सहित कैप्टन आशीष की मौत हो गई।

खींवताना गांव में मातम

कंपनी की ओर से दलीप के परिजनों को सूचना भिजवा दी है। होली के मौके पर दलीप की मौत की सूचना मिलते ही खींवताना गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें

Dausa News: होली पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी-भाटा, 4 महिला सहित 7 लोग घायल
दौसा
dausa news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Mar 2026 02:15 pm

Published on:

04 Mar 2026 02:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Iran-Israel War: ईरान के हवाई हमले में राजस्थान के युवक की मौत, ओमान पोर्ट पर जहाज में सवार था

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ईरान-इजरायल युद्ध: नागौर के दलीप सिंह की मिसाइल हमले में मौत, 1 महीने पहले जॉइन की थी नौकरी, 28 फरवरी को मां से की आखिरी बात

Rajasthan Nagaur youth Dalip Singh killed in Iran-Israel War Missile Strike on MV Skylight Near Khasab Port
नागौर

वन विभाग की फाइलों में हरियाली, धरातल पर सूखा

नागौर की लव कुश वाटिका में लगाए गए पौधे जल गए
नागौर

गायों के नाम पर वसूली ज्यादा, अनुदान कम: सड़कों पर भटक रहा गोवंश

शहर की सड़कों पर लावारिस गोवंश का जमावड़ा
नागौर

Good News : राजस्थान की 'नागौरी पान मेथी' को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र सरकार ने दी ये बड़ी खुशखबरी

नागौर

सात साल से चल रहा था सट्टे का अवैध कारोबार, अब तक सैकड़ों युवा बर्बाद

21 रजिस्टर, लैपटॉप व मोबाइल सहित दो गिरफ्तार
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.