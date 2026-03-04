4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Rajasthan News: ईरान के मिसाइल हमले में सुनील पूनिया बाल-बाल बचा, जिस शिप में दलीप की मौत हुई; उसी पर था मौजूद

Oman Port Missile Strike: राजस्थान के दलीप सिंह और सुनील पूनिया एक ही जहाज पर थे, सुनील की ड्यूटी समाप्त होने के बाद दलीप ने जिम्मेदारी संभाली थी।

less than 1 minute read
Google source verification

नागौर

image

Santosh Trivedi

Mar 04, 2026

dalip singh death oman missile attack

मृतक दलीप सिंह (फाइल फोटो)

Oman Port Missile Strike: इसराइल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच मर्चेन्ट नेवी में कार्यरत राजस्थान के नागौर जिले के दलीप सिंह तंवर की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार 1 मार्च को ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल ओमान के एक पोर्ट पर खड़े शिप पर आ गिरी। उस समय शिप सर्विस के लिए खासब पोर्ट पर खड़ा था।

अभी तक नहीं मिला दलीप सिंह का शव

हादसे के वक्त दलीप सिंह तंवर जहाज के अगले हिस्से में बिहार निवासी पायलट आशीष कुमार के साथ मौजूद थे। हादसे में आशीष कुमार का शव मिल गया, लेकिन दलीप का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।

एक वर्ष की ड्यूटी के बाद दलीप सिंह घर आए थे । करीब छह महीने गांव में रहने के बाद 22 जनवरी को फिर से मुंबई लौटे थे। इसके बाद 23 जनवरी को स्काइलाइट क्रूड ऑयल जहाज मुंबई से ओमान के लिए रवाना हुए थे।

मौत से एक दिन पहले हुई थी दलीप से बात

मौत से एक दिन पहले 28 फरवरी को दलीप सिंह की परिवार से आखिरी बार बातचीत हुई थी। दलीप की मौत की खबर से खींवताना गांव में शोक की लहर है। दलीप की शादी नहीं हुई थी और वे चार भाई-बहनों में सबसे बड़े थे।

दलीप के परिवार के सदस्य ने क्या बताया

दलीप सिंह के परिवार के सदस्य दयालराम ने बताया कि पड़ोसी गांव निवासी सुनील कुमार पूनिया भी उसी जहाज पर ड्यूटी कर रहा था।

सुनील की ड्यूटी समाप्त होने के बाद उसकी जगह दलीप ने जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद यह हमला हो गया और दलीप की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

Iran-Israel War: ईरान के हवाई हमले में राजस्थान के युवक की मौत, ओमान पोर्ट पर जहाज में सवार था
नागौर
Oman Port Ship Attack

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Mar 2026 06:02 pm

Published on:

04 Mar 2026 05:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan News: ईरान के मिसाइल हमले में सुनील पूनिया बाल-बाल बचा, जिस शिप में दलीप की मौत हुई; उसी पर था मौजूद

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

नागौर में दर्दनाक हादसा : होली मिलने जा रहे युवकों पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, दो युवकों की हुई मौत, गांव में छाया मातम

Nagaur Accident
नागौर

ईरान-इजरायल युद्ध: नागौर के दलीप सिंह की मिसाइल हमले में मौत, 1 महीने पहले जॉइन की थी नौकरी, 28 फरवरी को मां से की आखिरी बात

Rajasthan Nagaur youth Dalip Singh killed in Iran-Israel War Missile Strike on MV Skylight Near Khasab Port
नागौर

Iran-Israel War: ईरान के हवाई हमले में राजस्थान के युवक की मौत, ओमान पोर्ट पर जहाज में सवार था

Oman Port Ship Attack
नागौर

वन विभाग की फाइलों में हरियाली, धरातल पर सूखा

नागौर की लव कुश वाटिका में लगाए गए पौधे जल गए
नागौर

गायों के नाम पर वसूली ज्यादा, अनुदान कम: सड़कों पर भटक रहा गोवंश

शहर की सड़कों पर लावारिस गोवंश का जमावड़ा
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.