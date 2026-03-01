मेड़ता डीजे कोर्ट व नागौर-जायल के एडीजे कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

मेड़ता सिटी. एक अज्ञात ई-मेल ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ-पैर फूला दिए। मेड़ता के जिला एवं सेशन न्यायालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी के बाद सभी की सांसें अटकी रही। अजमेर से आई बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की टीम ने कचहरी परिसर का चप्पा-चप्पा सघन तरीके से खंगाला। करीब 3 घंटे तक चली जांच के दौरान किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जिससे सभी ने राहत की सांस ली। दरअसल, मेड़ता जिला एवं सेशन न्यायालय की ई-मेल आईडी dc nag-rj@nic.in पर तड़के 4.37 बजे एक धमकी भरा मेल आया। जिसमें मेड़ता कोर्ट में दोपहर ठीक 2 बजे 14 साइनाइड बम से ब्लास्ट करने की धमकी देते हुए सुबह 11 बजे तक सभी जजों को सुरक्षित बाहर निकाल लेने की बात कहीं गई। जब सेशन न्यायालय कार्यालय के कर्मचारियों ने इस मेल को देखा तो उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक व जिला कलक्टर को पत्र प्रेषित कर मामले से अवगत करवाया। जिसके थोड़ी देर बाद मेड़ता पुलिस उप अधीक्षक रामकरण सिंह मलिंडा सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कचहरी परिसर में बम ब्लास्ट की सूचना से हड़कंप मच गया। एहतियात बरतते हुए जांच के दौरान पुलिस ने न्यायालय परिसर को खाली करवाया। पहले पुलिस ने जिला एवं सेशन न्यायालय और आसपास में तलाशी ली। लेकिन पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद अजमेर से बीडीडीएस और डॉग स्क्वायड टीम मेड़ता पहुंची। उल्लेखनीय है कि इस दौरान परिसर के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया। दमकल विभाग की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी एहतियातन मौके पर मौजूद रही।