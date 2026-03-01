Nagaur patrika…बाठडिय़ा का चौक में तीन घंटे तक गूंजती रही डांडिया की थाप, फिर बंशीवाला में हुआ डांडिया न्त्य महोत्सव

नागौर. ब्राह्मण स्वर्णकार समाज की ओर से रविवार रात बाठडिय़ा चौक में पारंपरिक डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत रात्रि में करीब साढ़े आठ बजे हुई, और साढ़े 11 बजे तक डांडिया का पारंपरिक गायन पर नृत्य चलता रहा। इसके बाद डांडिया का यह कारवां नगरसेठ बंसीवाला मंदिर पहुंचा। मंदिर परिसर में भक्ति और ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिला। यहां करीब पौन घंटे तक डांडिया चलता रहा। पारंपरिक वाद्य और सजीव भजनों की स्वर लहरियों के बीच युवाओं ने गोल घेरों में सधी चाल और तालमेल के साथ प्रस्तुति दी। इस दौरान मंदिर की आध्यात्मिक गरिमा के साथ सामूहिक नृत्य से माहौल भक्ति के साथ ही डांडिया के रंग में रंगा नजर आया।
बाठडिय़ा का चौक में गोल घेरे में राजसी पोशाक में डांडिया की डांडें खनकी। इसमें मयंक सरवडिय़ा, नारायण सरवडिय़ा, गुलाब मंडोरा, पवन श्रीमाली, हर्ष सोनी, दीपक सोनी, सूरज सोनी, प्रथम सोनी, पुखराज शर्मा, वरुण सोनी, लखन झंवर, धनराज सोनी, -घनश्याम सोनी, -जगदीश जोशी, सुनील सोनी, खेमराज सोनी, धीरज मिश्रा, रवि प्रकाश सोनी, योगेश जोशी, महेश शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, सत्यनारायण, योगेश सोनी, जयकिशन सोनी, नरेंद्र शर्मा, ललित अग्रवाल एवं सुरेश मराठा ने डांडिया पर एक-दूसरे के साथ ताल मिलाकर सधे हुए कदमों से शानदार नृत्य का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात रात्रि में करीब साढ़े 11 बजे डांडिया करने वालों की टीम बंशीवाला मंदिर पहुंची। यहां पर पारंपरिक रूप से भगवान की वंदना करते हुए डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान इसमें बच्चे भी डांडिया में शामिल नजर आए। डांडिया में पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन, समन्वय और परंपरा के प्रति समर्पण स्पष्ट दिखाई दिया। सामूहिक प्रयास में हुए डांडिया से माहौल में सांस्कृतिक चेतना का रंग घुला नजर आया। देर रात हुए इस महोत्सव श्रद्धालुओं की डांडिया महोत्सव को देखने के लिए भीड़ लगी रही। कार्यक्रम में राजेंद्र सोनी, दीपक सोनी, कैलाश सोनी, गोविंद सोनी, विनोद सोनी और रवि सोनी सहित समाज के अन्य गणमान्यजन मौजूद रहे।
रसिकराज मंदिर में गूंजा श्याम कीर्तन, गूंजे भजनों के स्वर
कंसारा समाज के फागोत्सव में महिलाओं-बालिकाओं ने गीतों पर दी नृत्य की प्रस्तुतियां
नागौर. कंसारों के मोहल्ले स्थित प्राचीन रसिकराज मंदिर में कंसारा समाज की ओर से होली पूर्व श्याम फागोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने श्याम कीर्तन की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कीर्तन के दौरान भक्ति के उत्सव का माहौल बना रहा। महिलाओं एवं बालिकाओं ने भजनों पर नृत्य कर फागोत्सव में रंग भर दिए। किन्नर समाज ने भी आयोजन में सहभागिता निभाई। कंसारा समाज के कैलाश कंसारा ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से होली से पूर्व मोहल्लेवासियों के सहयोग से श्याम फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देर रात्रि तक कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा रहा।
फाग उत्सव की धूम, महिलाओं ने होली भजनों पर जमकर किया नृत्य
नागौर. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रविवार को नारी चेतना मंच की ओर से फाग उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। इसके बाद होली भजनों की श्रृंखला शुरू हुई तो पूरा वातावरण रंगमय हो उठा। ऋतु रांका वत, संगीता बजाज, कलावती जांगिड़, सुनीता जोशी, पायल शर्मा, अरुणा सर्वा आदि ने एक से बढकऱ एक भजनों की प्रस्तुतियां दीं। हारे गांजो पीले रे सदाशिव , घुंघटियो आड़े आई गयो रे्, होली आई होली आई बोलो तर, और तुम झोली भर लो भक्तों रंग और गुलाल से जैसे भजनों पर महिलाएं जमकर थिरकीं। इस दौरान नारी चेतना मंच की संयोजक सरोज प्रजापत, मेघा वर्मा व ऊषा प्रजापत आदि मौजूद थीं।
नागौर. हाउसिंग बोर्ड में फागोत्सव में प्रस्तुति देती महिलाएं
मीठी होरियों के सुरों में सजी खड़ी गैर, लोढ़ा चौक से हाथी चौक तक गूंजा होली का संगीत
पुष्करणा समाज की पारंपरिक गैर देर रात तक चला होरी का पारंपरिक गायन
नागौर. फागुन की रात में ढोल की थाप एवं होरियों की मधुर गूंज के बीच रविवार को पुष्करणा समाज की खड़ी गैर पूरे उत्साह के साथ निकाली गई। गैर लोढ़ा चौक से रवाना होकर हाथी चौक, सिंधवियों की पोल, काठडिय़ा मार्ग से होते हुए पुन: लोढ़ा चौक पहुंची। देर रात्रि तक कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद ऐसे तीखे नैण फेर क्यूं कजरा डाला रे जैसी मीठी होरियों के साथ खड़ी गैर आगे बढ़ी। हाथी चौक में आचार्य और बिस्सा परिवारों के यहां रंग बरसे हो थारै बारणे, मान मान मद छकिया ढोला पीहर जास्यु रे, नखराली नार और मेंहदी रा तीखा पान आदि पारंपरिक गारों का गायन हुआ। गैर जब सिंधवियों की पोल पहुंची तो जोशी परिवारों के यहां होरी गारों का दौर चला। धुसौ बाज्यौ रे महाराज गजै सिह के साथ गैर ने आगे बढ़ते हुए हर गली-मोहल्ले में निर्धारित होरियों का गायन किया। इस दौरान कई जगहों पर गैर का स्वागत किया गया। देर रात गैर गणेश मंदिर होते हुए लोढ़ा चौक पहुंची, जहां महाराज गजानंद फतेह करो के साथ समापन हुआ। इसके पश्चात डांडिया रास महोत्सव में गाए जाने वाले ख्याल का रियाज किया गया। आगामी होली पर होने वाले डांडिया रास महोत्सव की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा कर जिम्मेदारियां सौंपी गईं। हाथी चौक में रमेश व्यास, संजय कुमार व्यास, रोहित व्यास, अंकित मूथा, मोहित व्यास, केडी जोशी, विजय व्यास और विमलेश व्यास ने होरियों का गायन किया। जबकि सिंधवियों की पोल पर भवानी शंकर व्यास, अजय व्यास, लोकेश बोहरा, वीरेन्द्र पुरोहित, विष्णु बोहरा, योगेन्द्र बोहरा और ज्ञानेश्वर मूथा ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष शिव प्रकाश जोशी, अध्यक्ष गोविंद लाल मूथा, ललित आचार्य, कार्तिक आचार्य, देवेंद्र कल्ला, उमाशंकर व्यास, ठाकुर दत्त व्यास, राजेंद्र मटंग, राजेश मूथा, कृष्णा बोहरा, नीरज आचार्य, जगदीश बोहरा, नित्यानंद व्यास, शिवशंकर व्यास व विजय शंकर व्यास आदि मौजूद थे।
