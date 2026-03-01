Nagaur patrika…बाठडिय़ा का चौक में तीन घंटे तक गूंजती रही डांडिया की थाप, फिर बंशीवाला में हुआ डांडिया न्त्य महोत्सव

मीठी होरियों के सुरों में सजी खड़ी गैर, लोढ़ा चौक से हाथी चौक तक गूंजा होली का संगीत

पुष्करणा समाज की पारंपरिक गैर देर रात तक चला होरी का पारंपरिक गायन

नागौर. फागुन की रात में ढोल की थाप एवं होरियों की मधुर गूंज के बीच रविवार को पुष्करणा समाज की खड़ी गैर पूरे उत्साह के साथ निकाली गई। गैर लोढ़ा चौक से रवाना होकर हाथी चौक, सिंधवियों की पोल, काठडिय़ा मार्ग से होते हुए पुन: लोढ़ा चौक पहुंची। देर रात्रि तक कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद ऐसे तीखे नैण फेर क्यूं कजरा डाला रे जैसी मीठी होरियों के साथ खड़ी गैर आगे बढ़ी। हाथी चौक में आचार्य और बिस्सा परिवारों के यहां रंग बरसे हो थारै बारणे, मान मान मद छकिया ढोला पीहर जास्यु रे, नखराली नार और मेंहदी रा तीखा पान आदि पारंपरिक गारों का गायन हुआ। गैर जब सिंधवियों की पोल पहुंची तो जोशी परिवारों के यहां होरी गारों का दौर चला। धुसौ बाज्यौ रे महाराज गजै सिह के साथ गैर ने आगे बढ़ते हुए हर गली-मोहल्ले में निर्धारित होरियों का गायन किया। इस दौरान कई जगहों पर गैर का स्वागत किया गया। देर रात गैर गणेश मंदिर होते हुए लोढ़ा चौक पहुंची, जहां महाराज गजानंद फतेह करो के साथ समापन हुआ। इसके पश्चात डांडिया रास महोत्सव में गाए जाने वाले ख्याल का रियाज किया गया। आगामी होली पर होने वाले डांडिया रास महोत्सव की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा कर जिम्मेदारियां सौंपी गईं। हाथी चौक में रमेश व्यास, संजय कुमार व्यास, रोहित व्यास, अंकित मूथा, मोहित व्यास, केडी जोशी, विजय व्यास और विमलेश व्यास ने होरियों का गायन किया। जबकि सिंधवियों की पोल पर भवानी शंकर व्यास, अजय व्यास, लोकेश बोहरा, वीरेन्द्र पुरोहित, विष्णु बोहरा, योगेन्द्र बोहरा और ज्ञानेश्वर मूथा ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष शिव प्रकाश जोशी, अध्यक्ष गोविंद लाल मूथा, ललित आचार्य, कार्तिक आचार्य, देवेंद्र कल्ला, उमाशंकर व्यास, ठाकुर दत्त व्यास, राजेंद्र मटंग, राजेश मूथा, कृष्णा बोहरा, नीरज आचार्य, जगदीश बोहरा, नित्यानंद व्यास, शिवशंकर व्यास व विजय शंकर व्यास आदि मौजूद थे।