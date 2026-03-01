नागौर: स्टेशन पर मधुमक्खियों का हमला, यात्रियों में मची अफरा-तफरी, रेस्क्यू टीम ने PPE किट पहन निकाला बाहर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मधुमक्खियों के झुंड ने यात्रियों पर हमला किया, इससे कई लोगों को डंक लग गए। डंक लगने से यात्री सुमन (40) और नथुराम (42) गम्भीर घायल हो गए। सुमन ने शॉल ओढकर खुद का बचाव किया। दूसरे यात्रियों ने भी शॉल और चादर देकर उन्हें मधुमक्खियों से बचाने का प्रयास किया।