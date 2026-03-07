नागौर में दिल दहला देने वाली घटना, मां ने बच्चों संग टांके में लगाई छलांग, 3 बच्चों की मौत; दादी हुई बेसुध

नागौर। सदर थाना क्षेत्र के बसवानी गांव में शुक्रवार शाम को दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक विवाहिता अपने तीन बच्चों को साथ लेकर पानी से भरे टांके में कूद गई। हादसे में तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि महिला को बचाकर गंभीर हालत में नागौर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।