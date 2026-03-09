राजस्थान के नागौर, मेड़ता और बाड़मेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप; खाली कराए परिसर

नागौर जिला न्यायालय को मिले ई-मेल में लिखा गया कि कोर्ट बेगुनाह लोगों को इंसाफ नहीं दिला पा रहा है और विभिन्न राजनीतिक व अंतरराष्ट्रीय साजिशों का हवाला देते हुए अदालतों और कानूनी कार्यालयों पर हमले की बात कही गई। साथ ही इसमें दोपहर एक बजे से पहले विस्फोट होने की आशंका जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। ई-मेल में यह भी दावा किया गया कि कुछ बम ड्रोन के जरिए गिराए गए हैं और छतों की जांच करने की बात कही गई है।